Tra i titoli horror più attesi del 2025, Together si prepara a lasciare il segno con una storia inquietante, originale e profondamente simbolica. Diretto da Michael Shanks al suo debutto cinematografico, il film vede protagonisti Alison Brie e Dave Franco, coppia anche nella vita reale, in un racconto disturbante che trasforma la relazione di coppia in qualcosa di fisicamente e psicologicamente terrificante.

Trama di Together

Together segue la storia di Tim e Millie, una coppia di lunga data che decide di trasferirsi in campagna per salvare una relazione ormai in crisi. Ma quella che sembra una semplice fuga romantica si trasforma rapidamente in un incubo. I due, infatti, entrano in contatto con una misteriosa sorgente naturale che li porta a una trasformazione fisica letterale: le loro gambe iniziano a fondersi.

Quella che all’inizio sembra una metafora grottesca diventa presto una vera e propria discesa nell’orrore, raccontando la co-dipendenza, la perdita d’identità e la tossicità che possono celarsi anche nelle relazioni più durature. Il body horror si intreccia con l’ironia nera, trasformando il film in un’esperienza tanto disturbante quanto emotiva.

Cast del film

Nel ruolo dei protagonisti troviamo Alison Brie e Dave Franco, che danno vita a una performance intensa e fisica, grazie anche alla loro evidente complicità personale. La loro alchimia è centrale per rendere credibile la fusione emotiva e corporea che il film mette in scena.

Completano il cast attori come Damon Herriman, Mia Morrissey e altri attori, che contribuiscono a creare un’atmosfera claustrofobica e surreale che accompagna la trasformazione dei due protagonisti.

Uscita al cinema

Quando esce al cinema Together? Il film sarà distribuito nelle sale statunitensi a partire dal 30 luglio 2025, mentre in Italia arriverà solamente il 1° ottobre 2025. Purtroppo spesso e volentieri i film horror arrivano nel nostro paese solo diversi mesi dopo il rilascio negli USA, e lo stesso vale per questa attesissima pellicola.