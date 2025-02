Timothée Chalamet fa la storia e diventa il più giovane vincitore di un SAG Awards come Miglior Attore grazie ad A Complete Unknown

Timothée Chalamet fa la storia ai SAG Awards 2025: il più giovane vincitore per Miglior Attore

Timothée Chalamet ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera, portandosi a casa il suo primo premio come Miglior Attore ai Screen Actors Guild Awards 2025 per la sua interpretazione di Bob Dylan nel film biografico A Complete Unknown.

Durante la cerimonia tenutasi allo Shrine Auditorium di Los Angeles, Timothée Chalamet è entrato nella storia diventando il più giovane vincitore di sempre nella categoria, conquistando il premio all’età di 29 anni. Con questo trionfo, ha spodestato Nicolas Cage, che aveva ottenuto lo stesso riconoscimento a 32 anni per Via da Las Vegas nel 1995.

Nel suo emozionante discorso di ringraziamento, Timothée ha dichiarato con determinazione il suo obiettivo nel mondo del cinema:

“So che siamo in un business soggettivo, ma la verità è che il mio obiettivo è davvero la grandezza. So che la gente di solito non parla così, ma io voglio essere uno dei grandi. Sono ispirato dai grandi. Sono ispirato dai grandi qui stasera.”

L’attore ha anche sottolineato la dedizione e il tempo investiti nel progetto:

“Ho dato tutto me stesso per interpretare questo artista incomparabile, il signor Bob Dylan, un vero eroe americano, ed è stato l’onore di una vita interpretarlo.”

La vittoria segna un importante traguardo per Timothée Chalamet, che aveva già ricevuto due nomination ai SAG Awards per Chiamami col tuo nome (2017) e Beautiful Boy (2018), senza però riuscire a vincere.

Dopo la premiazione, l’attore ha celebrato il momento anche su Instagram, condividendo foto con il trofeo e ricevendo una pioggia di congratulazioni da colleghi e fan.

Ora la sua corsa continua verso gli Oscar 2025, dove è nuovamente candidato nella categoria. Riuscirà a vincere?