The Witcher 4 è in arrivo: scopriamo data di uscita, cast, trama e trailer della nuova stagione con Liam Hemsworth.

The Witcher 4 quando esce

L’attesa per The Witcher 4 è finita: Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita della quarta stagione, che arriverà sulla piattaforma di streaming il 30 ottobre 2025. Si tratta di un capitolo molto atteso, non solo per lo sviluppo della storia, ma anche per l’arrivo di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, al posto di Henry Cavill.

La trama di The Witcher 4

La sinossi ufficiale di The Witcher 4 rivela un continente nel caos. Dopo gli eventi drammatici della terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra devastante e da nemici sempre più pericolosi. Le loro strade divergono, ma durante il viaggio incontrano alleati inaspettati, con cui dovranno stringere nuove alleanze.

Il destino dei tre protagonisti potrebbe condurli di nuovo l’uno verso l’altro, ma solo se riusciranno ad accettare queste nuove “famiglie ritrovate”.

Il cast della stagione 4

Accanto a Liam Hemsworth, il cast conferma i volti storici della serie:

Freya Allan nel ruolo di Ciri

nel ruolo di Ciri Anya Chalotra nei panni di Yennefer

nei panni di Yennefer Joey Batey come Jaskier

Grande novità l’ingresso di Laurence Fishburne, che interpreterà Regis, un personaggio amatissimo dai fan dei libri e dei videogiochi.

Il trailer ufficiale

Il cambio di protagonista ha generato grande curiosità tra i fan. Nel teaser ufficiale, Liam Hemsworth appare per la prima volta con la celebre chioma argentata, affrontando una creatura demoniaca in pieno stile witcher. Nonostante lo scetticismo iniziale, le prime immagini mostrano un Geralt credibile, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Cavill.

Il teaser di Netflix regala già un assaggio del tono cupo ed epico della stagione. Tra battaglie sovrannaturali e paesaggi mozzafiato, il video mette in primo piano il debutto di Hemsworth e l’evoluzione di Ciri, pronta a prendersi il suo posto al centro della storia.

Cosa aspettarsi

La quarta stagione di The Witcher promette di alzare ancora di più l’asticella: intrighi politici, magia oscura e scontri sanguinosi saranno al centro di una narrazione che continua ad ampliare l’universo creato da Andrzej Sapkowski. Con l’arrivo di Hemsworth e l’aggiunta di nuovi