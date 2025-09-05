The White Lotus 4 verso la Francia?

The White Lotus 4 potrebbe aver trovato la sua location. Come da tradizione, la serie antologica creata da Mike White continua a trasportare i suoi affezionati telespettatori in giro per il mondo nei più lussuosi hotel.

La prima stagione è stata girata alle Hawaii mentre la seconda ha avuto come set principale la Sicilia. La terza annata, che ha debuttato lo scorso febbraio sulla HBO, ha invece ambientato le sue folli storie in Thailandia. A breve inizierà la produzione della quarta stagione, di cui al momento non conosciamo ancora una data di uscita. Secondo Deadline però sarebbe stato scelto il paese che ospiterà il set.

Sarebbe infatti la Francia la meta selezionata dalla produzione per il nuovo ciclo di episodi. Come sottolineato da Deadline infatti, la serie ha un accordo commerciale con la catena di hotel di lusso Four Seasons. Secondo alcune speculazioni l’albergo che sarebbe stato adocchiato sarebbe il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, che si trova in Costa Azzurra ed è situato molto vicino a Cannes.

Le altre possibilità sono il Megève, situato nelle Alpi francesi, e l’Hotel George V al centro di Parigi. Al momento nessun rappresentante della HBO ha commentato il rumor. Tuttavia sono riemerse alcune dichiarazioni di Mike White che sembrerebbero sottolineare la sua volontà di optare per un hotel lontano dal mare per The White Lotus 4.

“Per la quarta stagione, voglio uscire un po’ dal vernacolo delle onde che si infrangono sugli scogli, ma c’è sempre più spazio per altri omicidi negli hotel del White Lotus”, furono le sue parole. Che sia la volta buona per avere una stagione ambientata in un paesaggio invernale? O White trasporrà il suo successo in una location cittadina di una metropoli come Parigi?

In passato è emerso che lo sceneggiatore e ideatore della serie non fosse un grande fan delle località sciistiche. Che sia cambiato qualcosa? Per quanto riguarda il cast che darà vita al nuovo ciclo di episodi al momento non si hanno indiscrezioni.

È molto probabile che, come accaduto nelle precedenti stagioni, il cast sarà un gran parte rinnovato ma potremmo comunque assistere al ritorno di personaggi storici come Greg, che è già apparso nelle prime due annate.