Cosa c’è di reale nella storia narrata in The Waterfront?

The Waterfront su Netflix è davvero tratta da una storia vera? Scopri il legame personale tra il creatore Kevin Williamson e la serie TV.

The Waterfront su Netflix si basa su una storia vera?

Con l’uscita della nuova serie Netflix The Waterfront, molti spettatori si stanno chiedendo se le vicende della famiglia Buckley siano ispirate a fatti realmente accaduti. La risposta è: in parte sì.

Come svelato da Entertainment Weekly, il creatore della serie, Kevin Williamson, ha attinto direttamente dalla propria vita per sviluppare il nucleo emotivo e narrativo della serie, in particolare per il personaggio di Harlan Buckley.

Le origini personali dietro The Waterfront

Williamson, noto per aver firmato serie iconiche come Dawson’s Creek e film di culto come Scream, ha raccontato che The Waterfront è stata ispirata da una parte dolorosa ma significativa della sua storia familiare, che coinvolge il padre.

“Negli anni ’80, mio padre si è cacciato in qualche guaio. Faceva il pescatore, e a un certo punto si è trovato in mezzo a persone che gli offrirono dei soldi per trasportare [droga] con la sua barca da pesca.

Con il declino dell’industria ittica sulla costa orientale degli Stati Uniti, l’uomo si trovò coinvolto in traffici illeciti e finì per pagare il prezzo delle sue azioni:

“Era un brav’uomo che ha fatto delle cose sbagliate ed è finito in prigione. È stato in carcere proprio durante i miei anni al college.“ Così ha rivelato Kevin Williamson ai microfoni di Entertainment Weekly.

Una serie ispirata ma non autobiografica

Anche se The Waterfront nasce da un’esperienza familiare reale, la trama rimane interamente frutto di finzione. Come ha sottolineato lo stesso Williamson, la serie segue un approccio simile a quello di Dawson’s Creek: pur non raccontando la sua vita in modo letterale, ne trae ispirazione emotiva e ambientale.

“È tutto fiction“, ha precisato. Così come lo era il teen drama con James Van Der Beek, sebbene “Sono comunque cresciuto vicino a un ruscello, e girare film nel cortile dietro casa“.

Il risultato è un dramma familiare e politico carico di tensione, che si radica in dinamiche umane autentiche e universali: legami familiari, segreti, colpe e perdono.

Conclusione

Quindi, The Waterfront non è un adattamento diretto di una storia vera, ma nasce da eventi reali che hanno segnato la vita di Kevin Williamson. Il suo vissuto personale conferisce alla serie una profondità emotiva e una coerenza narrativa che si percepiscono in ogni episodio.

Per chi ama le serie che intrecciano dramma, verità e finzione, The Waterfront offre una visione potente e coinvolgente, capace di lasciare il segno.