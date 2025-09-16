Nuove news dal mondo di The Vampire Diaries

Non finiscono le notizie dal mondo di The Vampire Diaries. La serie The CW ha chiuso i battenti ormai più di otto anni fa dopo la bellezza di ben otto stagioni e un totale di 171 episodi. In questi giorni però i fan della serie hanno la sensazione di essere tornati indietro nel tempo di almeno 10 anni.

Sul web infatti non si parla d’altro che di alcuni retroscena inediti dal set che riguardano i protagonisti storici dello show. Tutto nasce da un libro, intitolato I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries, che apre diversi scenari sullo show che ha fatto la storia del mondo dei teen drama.

Il progetto, che porta la firma della editor di Entertainment Weekly Samantha Highfill, ha regalato diversi scoop che non conoscevamo. Ian Somerhalder, ad esempio, ha parlato di un suo desiderio di lasciare la serie al termine della terza stagione. Nina Dobrev, invece, ha raccontato di una battaglia condotta per ottenere lo stesso cachet percepito dai suoi colleghi uomini.

Il libro riporta anche alcuni retroscena riguardanti il casting dello show. Qualche giorno fa, ad esempio, è stato rivelato che per il ruolo di Damon si è proposto anche Sebastian Stan. Oggi invece vi parliamo di un altro personaggio chiave del TVDU, che ha fatto parte della storia della serie e dei suoi spin-off.

Ci riferiamo ad Alaric Saltzman, protagonista interpretato da Matthew Davis. Si tratta dell’unico, o uno dei pochi, personaggio a essere apparso sia in The Vampire Diaries che in entrambi gli spin-off: The Originals e Legacies. La casting director Lesli Gelles-Raymond ha rivelato nel libro che per il ruolo di Alaric Davis è stata la prima persona a leggere il copione ma non l’unica.

Jason Momoa e Joe Manganiello

Da quel che è emerso infatti anche Jason Momoa avrebbe sostenuto un’audizione per la parte e l’avrebbe quasi ottenuta. Anche Joe Manganiello si sarebbe cimentato in un provino per il medesimo ruolo. Due attori con una fisicità decisamente diversa rispetto a quella di Matthew Davis, che ha poi avuto la meglio.