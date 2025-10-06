Netflix rilascia il trailer di The Twits, il film animato tratto da Gli Sporcelli di Roald Dahl

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di The Twits, il nuovo film d’animazione diretto da Phil Johnston (Ralph Spacca Internet, Zootropolis), ispirato al celebre romanzo per ragazzi “Gli Sporcelli” (The Twits) di Roald Dahl. La pellicola debutterà in streaming sulla piattaforma il 17 ottobre 2025. Si tratta del primo adattamento per questi personaggi, i più disgustosi e irriverenti dell’universo dello scrittore britannico.

Nel film, il Signor e la Signora Sporcelli riescono a conquistare il potere nella loro città. Toccherà a due coraggiosi bambini, Beesha e Bubsy, e ad una famiglia di scimmie dotata di poteri magici, farsi furbi quanto i loro nemici per tentare di salvare la comunità dalla tirannia degli Sporcelli.

Il cast vocale include Maitreyi Ramakrishnan (Non ho mai…) nel ruolo di Beesha e Ryan Lopez (Marvel Spidey e i suoi fantastici amici) in quello di Bubsy. A dare voce ai due protagonisti principali ci sono Johnny Vegas e Margo Martindale, rispettivamente il Signor e la Signora Twit.

Il film vanta un cast di grande livello anche per i personaggi secondari: Emilia Clarke (Pippa), Natalie Portman (Mary Muggle-Wump), Timothy Simons (Marty Muggle-Wump), Nicole Byer (Beverly Onion), Jason Mantzoukas (il sindaco Wayne John John-John), Alan Tudyk (Sweet Toed Toad), Mark Proksch (Horvis Dungle), Rebecca Wisocky (Dee Dumdie-Dungle) e Charlie Berens (Gorb Klurb).

Come rivelato da Deadline, la colonna sonora del film vede la partecipazione di David Byrne, leader dei Talking Heads, e Hayley Williams, frontwoman dei Paramore. I due artisti hanno scritto tre brani originali per accompagnare la storia.

Prodotto da Phil Johnston, Maggie Malone e Daisy May West, The Twits è realizzato in collaborazione con gli studi Jellyfish Pictures (Baby Boss, Troppo Cattivi). Alla regia, insieme a Johnston, ci sono anche Katie Shanahan e Todd Demong, mentre la sceneggiatura è firmata da Meg Favreau.