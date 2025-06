È in arrivo The Social Network 2

Dopo anni di speculazioni, conferme sfumate e idee mai realmente decollate, The Social Network avrà finalmente un seguito. Secondo quanto riportato da Deadline, Aaron Sorkin — autore della sceneggiatura originale vincitrice dell’Oscar — è pronto a dirigere The Social Network 2 per Sony Pictures.

Attenzione: non si tratterà di un classico sequel. Il film sarà piuttosto un approfondimento dei temi esplorati nel primo capitolo. In aggiunta vedremo uno sguardo più cupo e contemporaneo sul potere e l’impatto globale dei social media.

Il film del 2010 diretto da David Fincher raccontava la nascita di Facebook e l’ascesa fulminea di Mark Zuckerberg, interpretato da Jesse Eisenberg. Ora, quindici anni dopo, Sorkin torna sul tema con un approccio differente. La nuova sceneggiatura si ispira ai “Facebook Files”, la serie di inchieste pubblicate dal Wall Street Journal nel 2021, che hanno svelato retroscena inquietanti sul funzionamento interno del social network. Nei documenti si parlava di danni alla salute mentale degli adolescenti, disinformazione globale e algoritmi fuori controllo.

Il nuovo film non sarà incentrato esclusivamente sul ruolo di Facebook nei drammatici eventi del 6 gennaio 2021. Tuttavia Sorkin ha ammesso in passato di ritenere il social network corresponsabile del clima che ha portato all’assalto del Campidoglio. Piuttosto, la trama abbraccerà una prospettiva globale, includendo le elezioni del 2020, la manipolazione dei contenuti, l’impatto sugli adolescenti e le conseguenze nei paesi al di fuori degli USA.

Al momento, non è stata annunciata una data ufficiale per l’inizio delle riprese, ma le fonti indicano che il casting è una priorità imminente. Gli agenti di Hollywood sarebbero già all’opera per proporre i loro talenti emergenti. L’obiettivo sarebbe quello di replicare l’effetto che il primo film ha avuto per attori come Jesse Eisenberg e Andrew Garfield.

Il ritorno di Jesse Eisenberg nei panni di Mark Zuckerberg non è stato ancora confermato, e non è chiaro quale sarà il ruolo (se ci sarà) del suo personaggio nella nuova narrazione. Tuttavia, considerando che è difficile immaginare un film su Facebook senza il suo controverso fondatore, è plausibile che Sorkin possa riservargli almeno una parte centrale o simbolica.

The Social Network è stato uno dei film più acclamati del decennio scorso. Infatti ha incassato oltre 226 milioni di dollari al box office e vincendo tre Oscar, tra cui quello per la Miglior Sceneggiatura Non Originale.