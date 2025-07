Tutto sulla data di uscita del secondo volume di The Sandman 2

Ecco quando esce la seconda parte di The Sandman 2 su Netflix: ci attende un altro blocco di episodi, tutti i dettagli su programmazione e cosa aspettarsi.

The Sandman 2 Volume 2: data di uscita e numero di episodi

Netflix ha scelto una formula speciale per la seconda stagione di The Sandman, annunciata come l’ultima: due blocchi di episodi + un appuntamento speciale. Ecco quando esce la seconda parte, seguita da un episodio bonus incentrato sul personaggio di Morte.

Netflix ha confermato che The Sandman Season 2 sarà strutturata in due volumi. Il Volume 1, composto da 6 episodi, è stato rilasciato il 3 luglio 2025. La seconda parte, denominata Volume 2, arriverà il 24 luglio 2025, con 5 episodi che concluderanno la saga di Sogno e dei suoi fratelli Eterni.

Netflix ha inoltre annunciato un episodio bonus, una storia standalone dal titolo Death: l’alto costo della vita, in uscita il 31 luglio 2025. Riassumendo:

The Sandman 2 Volume 2 : 24 luglio 2025

: Episodio standalone (Death: l’alto costo della vita): 31 luglio 2025

Cosa aspettarsi dalla seconda parte: anticipazioni e saghe adattate

Come svelato da Polygon, la chiusura della serie è frutto di una scelta narrativa: Netflix ha preferito concludere l’arco di Sogno in due stagioni, tagliando alcune trame secondare come Il gioco della vita. Questo significa che il Volume 2 includerà gli archi più iconici dei fumetti di Neil Gaiman.

Da Netflix Tudum si apprende che La seconda stagione in generale adatta le storie di alcuni fumetti come La stagione delle nebbie, Brevi vite, Le gentili e The Sandman: Overture.

Sono inclusi anche alcuni celebri episodi autoconclusivi come Tales in the Sand, Sogno di una notte di mezza estate, Il canto di Orfeo, Termidoro e La tempesta, tra gli altri.

IndiaTimes anticipa che Sogno affronterà le conseguenze dell’uccisione di Orfeo, mentre Distruzione rientra in scena e le Furie emergono, preparando un climax emotivo e cosmico.

In sintesi, la seconda parte di The Sandman Season 2 esce su Netflix il 24 luglio 2025, con 5 nuovi episodi che concluderanno la saga. Lo speciale Death: l’alto costo della vita uscirà invece il 31 luglio.

Una programmazione pensata per massimizzare suspense e coinvolgimento tra i fan. Segna sul calendario la data e preparati a un finale epico e carico di emozioni.