Fumetti di The Sandman adattati nella seconda stagione della serie Netflix

La seconda e ultima stagione di The Sandman su Netflix ha fatto il suo debutto con l’adattamento di alcuni degli archi narrativi più iconici di Neil Gaiman. In questo articolo approfondiremo i volumi dei fumetti inclusi nel ciclo finale, con uno sguardo ai capitoli fedelmente trasposti da Netflix e alle nuove aggiunte narrative pensate per il piccolo schermo.

La stagione 2 riprende la storia da dove si era interrotta la prima e include alcuni dei titoli fondamentali dei fumetti. Come si legge su GamesRadar, questa stagione continua il viaggio di Sogno, approfondendo le trame de La stagione delle nebbie, Brevi storie e Le eumenidi. Gli episodi seguono piuttosto fedelmente le vicende dei fumetti, seguendo la linea narrativa originale.

La stagione delle nebbie: il ritorno all’Inferno e la liberazione di Nada

La stagione 2 di The Sandman si apre con il celebre volume La stagione delle nebbie (fumetti #21–28), forse il più amato dai fan. In questa sezione, Sogno decide di riscattarsi tornando agli Inferi per liberare Nada e affrontare le conseguenze delle sue azioni passate. La stagione espande gli eventi, aggiungendo flashback e nuovi comprimari, ma resta fedele allo spirito del fumetto.

Brevi vite: alla ricerca di Distruzione

The Sandman 2 su Netflix presenta anche momenti tratti da Brevi vite (fumetti #57–69), in cui Sogno intraprende un viaggio con Delirio alla ricerca del loro fratello Distruzione/Il Prodigo. Questo arco è parte integrante della narrazione conclusiva, portando sullo schermo elementi emotivi e drammatici dal fumetto.

Le eumenidi: la vendetta delle Furie

Nel corso dei vari episodi, emergono frammenti de Le eumenidi (fumetti #57–69), l’arco culminante che esplora le conseguenze dei peccati di Sogno, dopo l’uccisione del figlio Orfeo. Questa parte del fumetto è stata selezionata per il finale televisivo, pur con adattamenti mirati.

Storie stand alone: Tales in the Sand, Sogno di una notte di mezza estate e altri

Oltre ai grandi archi, la stagione 2 di The Sandman include anche storie singole tratte da raccolte come Favole e riflessi e The Sandman: Overture. Alcuni episodi sono ispirati a racconti come Sogno di una notte di mezza estate, Tales in the Sand e Orfeo, rendendo la serie una raccolta tematica variegata. Infine, l’appuntamento bonus dedicato a Morte, che uscirà separato il 31 luglio, si basa su Death: l’alto costo della vita.

Adattamento fedele dei fumetti di The Sandman e ampliamento narrativo

Lo showrunner Allan Heinberg ha chiarito che la seconda stagione era intesa fin dall’inizio come conclusiva, e l’obiettivo è stato dunque rendere omaggio ai fumetti senza tradirli, aggiungendo però elementi visivi e narrativi pensati per la serialità televisiva.

In sintesi, la stagione 2 di The Sandman su Netflix porta sullo schermo alcuni dei volumi più amati dei fumetti di Neil Gaiman: La stagione delle nebbie, Brevi vite, Le eumenidi, insieme a storie singole come Sogno di una notte di mezza estate. Grazie a questo mix di fedeltà narrativa e potenziamento visivo, la serie si conferma una delle migliori trasposizioni dai fumetti.