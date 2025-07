The Sandman 2 include un episodio bonus: scopri tutti i dettagli sulla trama, la data di uscita e il suo significato nella storia.

The Sandman 2 avrà un episodio bonus

Con l’arrivo della seconda e ultima stagione di The Sandman su Netflix, ormai disponibile al completo, i fan possono prepararsi ad un’uscita evento: un episodio bonus, il dodicesimo della stagione 2, dedicato al personaggio di Morte (Kirby Howell-Baptiste). Si tratta di un capitolo autonomo, slegato dai precedenti in termini narrativi, ma fondamentale per comprendere più a fondo l’universo creato da Neil Gaiman.

L’episodio speciale si concentrerà esclusivamente sulla sorella di Sogno, già amatissima dal pubblico sin dalla sua prima apparizione nella stagione 1. Non è la prima volta che Netflix dedica un episodio speciale al personaggio: anche nel 2022 era stato distribuito un episodio extra con un segmento su Morte, accolto con entusiasmo da pubblico e critica.

Quando esce l’episodio bonus di The Sandman 2 dedicato a Morte

La data da segnare sul calendario per l’uscita è il 31 luglio 2025, giorno in cui verrà rilasciato l’episodio 12 della stagione 2 di The Sandman. A differenza degli altri episodi, tutti pubblicati a luglio in due blocchi distinti, questo appuntamento sarà rilasciato da solo. Una scelta che richiama la strategia già vista per gli speciali in animazione e che potrebbe rispondere a esigenze narrative e produttive legate all’importanza tematica del personaggio.

Di cosa parla l’episodio su Morte: cosa aspettarsi

Il dodicesimo episodio, come riporta anche Polygon, sarà tratto dalla miniserie a fumetti del 1993 Death: l’alto costo della vita, composta da tre numeri. La storia segue Morte, sorella maggiore di Sogno, che una volta ogni secolo assume forma mortale per aiutare un giovane uomo sul punto di togliersi la vita.

L’adattamento molto fedele de Il rumore delle sue ali è stato uno dei momenti più apprezzati della prima stagione, quindi è una splendida notizia che Morte abbia diritto a un altro episodio tutto suo. Il personaggio è anche apparso brevemente in un altro spin off di The Sandman, Dead Boy Detectives, cancellato dopo una sola stagione.

Dopo il viaggio introspettivo di Morfeo nei primi undici episodi della stagione 2, questo episodio rappresenta un momento di riflessione profonda. Secondo alcuni, potrebbe anche fungere da epilogo morale della serie, riassumendo i temi della vita, del cambiamento e dell’accettazione che attraversano l’intero racconto.

Perché l’episodio su Morte è centrale nell’universo di The Sandman

Nel mondo di The Sandman, Morte è uno degli Eterni più amati: umana, empatica, ironica ma mai banale, rappresenta la fine inevitabile ma anche l’inizio di un percorso. L’attrice Kirby Howell-Baptiste, che la interpreta, ha conquistato pubblico e critica, e non sorprende che Netflix abbia deciso di dedicarle un intero episodio conclusivo.

L’episodio 12 della seconda stagione di The Sandman, dedicato a Morte, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan della serie e dei fumetti. Con la sua uscita solitaria il 31 luglio, Netflix punta a concludere la saga con una riflessione intensa sul senso della vita e della fine.