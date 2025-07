Tutto sul finale della prima parte di The Sandman 2

Come finisce la prima parte di The Sandman 2, la serie Netflix tratta dai fumetti di Neil Gaiman: ecco cosa succede nei primi sei episodi e la spiegazione completa del sesto episodio.

Cosa succede nei primi episodi della seconda stagione

La seconda stagione di The Sandman, suddivisa in due blocchi da sei e cinque episodi ciascuno, porta avanti la narrazione epica degli Eterni, con nuovi conflitti, viaggi interiori e scelte drammatiche. In attesa della parte conclusiva, ecco un resoconto dettagliato di quanto accade nei primi sei episodi e, soprattutto, cosa succede nel sesto episodio.

La prima parte della nuova stagione si apre con Morfeo (Tom Sturridge) impegnato nella ricostruzione del Regno dei Sogni, ancora fragile dopo gli eventi della stagione 1. Lo sviluppo segue gli archi narrativi dei volumi La stagione delle nebbie e Brevi vite di Neil Gaiman.

Delirio (Esmé Creed-Miles) entra in scena alla ricerca del fratello scomparso, Distruzione (Barry Sloane), e convince Sogno ad accompagnarla in questo viaggio disperato. I due Eterni incontrano personaggi chiave come Destino, Desiderio, Thor, Loki e altri esseri divini, creando un intreccio che mescola mitologie e introspezione.

Nel frattempo, Morfeo deve affrontare le conseguenze della sua rigidità e dei suoi errori passati: in particolare, il tormentato rapporto con il figlio Orfeo, bloccato in una condizione di non-morte, diventa uno snodo centrale. Tutto converge in un crescendo emotivo che culmina proprio nell’episodio 6, “Sangue di Famiglia“.

Come finisce la prima parte di The Sandman 2

Nel sesto episodio, Sogno e Delirio trovano finalmente Distruzione, ora ritiratosi a una vita di contemplazione e arte. Tuttavia, ciò che domina l’episodio è il confronto tra Morfeo e il figlio Orfeo. Come svelato da Netflix Tudum, il dio dei sogni è costretto ad affrontare la più dolorosa delle decisioni: concedere ad Orfeo ciò che desidera da secoli, ovvero la fine definitiva.

Questa scelta rappresenta un atto di amore e di liberazione, ma anche una frattura irreparabile: Sogno, nel concedere la morte a Orfeo, infrange una regola sacra per gli Eterni, a cui non è concesso versare sangue di famiglia. Il gesto ha ripercussioni profonde, sia interiori che cosmiche. Distruzione, che osserva tutto, rifiuta di tornare alla sua funzione, ma lascia intendere che anche un Eterno può scegliere il cambiamento.

Il finale dell’episodio chiude la prima metà della stagione su un tono malinconico e solenne: Morfeo ha fatto la cosa giusta, ma ne porta addosso il peso. Il cielo si chiude su un padre in lutto e su una famiglia eterna in frantumi.

In sintesi, la prima parte di The Sandman 2 finisce con un episodio potente, ricco di pathos e simbolismo. Il sacrificio di Morfeo, la ricerca di Delirio e il rifiuto di Distruzione segnano un punto di svolta nella serie. In attesa del secondo blocco di episodi, resta una sola certezza: anche gli Eterni non sono immuni al cambiamento.