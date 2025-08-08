The Paper: arriva il trailer del sequel di The Office tra giornali in crisi e vecchie conoscenze

Dunder Mifflin non riapre i battenti… ma quasi. A distanza di anni da The Office, la troupe del finto documentario che immortalò le vicende della mitica azienda cartaria è tornata con un nuovo progetto: The Paper, spin-off ambientato in un quotidiano locale del Midwest.

La serie, in arrivo su Peacock il 4 settembre con i primi quattro episodi, porta con sé una gradita sorpresa per i fan: il ritorno di Oscar Martinez, interpretato ancora una volta da Oscar Nuñez.

Il trailer mostra l’arrivo di Ned Sampson (Domhnall Gleeson), ambizioso caporedattore deciso a risollevare le sorti del Toledo Truth Teller. La missione non sarà semplice: budget ridotti all’osso, personale demotivato e un archivio di “giornalismo” fatto di clickbait e articoli preconfezionati dell’Associated Press.

Nel cast troviamo la nostra Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young e Tim Key.

Il trailer lascia intendere che questa non sarà solo una serie sul giornalismo… ma su come sopravvivere in un ufficio dove il vero scoop è arrivare indenni a fine giornata.

The Paper nasce dalla penna di Greg Daniels (The Office) e Michael Koman (Nathan for You), qui anche nelle vesti di showrunner e produttori esecutivi. A completare la squadra, nomi di peso come Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman e Banijay Americas.

La produzione è firmata Universal Television, parte di Universal Studio Group, e promette lo stesso umorismo pungente e il ritmo del mockumentary che ha reso The Office un cult.

Con un cast corale, un’ambientazione nuova ma familiare e un tono che mescola satira e tenerezza, The Paper punta a conquistare i nostalgici di Scranton e chi ama le commedie dal retrogusto dolceamaro.