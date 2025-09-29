I provini per il ruolo di Klaus in The Originals

Il ruolo di Klaus in The Originals non è stato scelto con facilità. Il vampiro originale interpretato da Joseph Morgan è apparso per la prima volta come personaggio ricorrente nella seconda stagione di The Vampire Diaries. Il personaggio ha fatto parte del cast principale dello show per le stagioni 3 e 4 prima di conquistare un ruolo da protagonista nello spin-off.

Per cinque stagioni Morgan ha interpretato Mikaelson nella serie che ha raccontato la sua storia e quella della sua famiglia. Ma l’attore non è stato l’unico interprete a essere stato preso in considerazione dalla produzione per il ruolo del vampiro.

In questi giorni è stato pubblicato il libro I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries, scritto dall’editor di Entertainment Weekly Samantha Highfill, che ha svelato diversi retroscena sullo show. La scrittrice ha anche pubblicato alcuni retroscena sul casting che ha portato alla scelta finale di Klaus in The Originals.

Joseph Morgan non era l’unico candidato preso in considerazione per il ruolo. Taylor Kitch, che abbiamo visto di recente nello show Netflix American Primeval, è stato uno degli attori che è finito nella shortlist come possibile candidato. Tanti altri sono stati presi in considerazione.

Finn Wittrock, divenuto poi uno degli interpreti più amati da Ryan Murphy in American Horror Story, era un altro nome in ballo. Anche Bill Skarsgard ha sostenuto un provino per interpretare l’Originale. L’attore non ha passato però il test finale.

Altri attori che hanno sostenuto un’audizione per il ruolo sono stati Billy Magnussen e Chris Geere. Tra i provinati c’è stato anche Sebastian Roché. L’attore è stato poi selezionato anni dopo per interpretare Mikael, il padre di Klaus, nella serie.