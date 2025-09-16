Gli attori Danielle Campbell e Colin Woodell, interpreti di Davina e Aidan in The Originals, si sono sposati

Nozze per due attori di The Originals

Una storia d’amore lunga una vita quella tra Danielle Campbell e Colin Woodell. A fare da “cupido” al loro incontro è stato il set di The Originals.

Per quattro stagioni dello spin-off di The Vampire Diaries Campbell ha interpretato il ruolo di Davina. Nel corso della seconda stagione Woodell è entrato nel cast nei panni di Aidan con un ruolo ricorrente, che è poi tornato a interpretare come guest star anche nella quinta e ultima annata.

Danielle Campbell e Colin Woodell

Tra un ciak e l’altro è avvenuto il primo incontro tra i due attori, che hanno iniziato a frequentarsi nel 2018. Dopo cinque anni di amore Danielle e Colin si sono fidanzati ufficialmente nell’agosto del 2023. A distanza di più di due anni da quella proposta di nozze la coppia si è finalmente unita in matrimonio.

La cerimonia è avvenuta lo scorso 13 settembre a Biarritz, in Francia. Non sono stati i diretti interessati a condividere sui loro social le foto e i video dell’evento ma alcuni invitati. In particolare Keelin Woodell, sorella di Colin e attrice come lui, ha postato diversi momenti delle magiche nozze.

Danielle Campbell e Colin Woodell appaiono super affiatati e felici. Lei indossa un semplice ma raffinato abito bianco. Lui ha scelto per l’occasione uno smoking spezzato composto da una giacca bianca e un pantalone nero. Dopo il loro fortunato incontro sul set di The Originals la coppia ha continuato a lavorare in progetti separati. Entrambi però hanno subito una cancellazione nel corso del 2025.

Leggi anche: Un attore di High School Musical ha sostenuto diversi provini per Glee

Terminato il suo impegno con lo spin-off di The Vampire Diaries, Danielle è tornata a lavorare in diverse serie tv. Tra il 2024 e il 2025 ha avuto un ruolo ricorrente in The Rookie. Lo scorso giugno Campbell ha fatto parte del cast del nuovo crime drama Netflix The Waterfront nel ruolo di Peyton Buckley. Tuttavia la serie non ha ottenuto il successo sperato e lo scorso agosto è stata cancellata.

Destino simile per suo marito. Colin Woodell ha avuto una parte ricorrente in Masters of sex nel 2015. Successivamente ha fatto parte del cast principale della prima stagione di The Flight Attendant al fianco di Kaley Cuoco. Nel 2025 ha ottenuto il ruolo di protagonista in Pulse, nuovo medical drama Netflix. La serie non ha ottenuto il consenso sperato e a luglio è stata ufficialmente cancellata.