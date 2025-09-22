The Mandalorian & Grogu: il trailer ufficiale svela l’avventura cinematografica di Star Wars

La galassia di Star Wars torna al cinema dopo sei anni con un progetto atteso dai fan: The Mandalorian & Grogu. Disney ha svelato il trailer ufficiale del film, anticipando nuove avventure del Mandaloriano e del suo inseparabile piccolo compagno, Grogu.

Il lungometraggio è uno spin-off diretto dal creatore della serie Jon Favreau, co-sceneggiato con Dave Filoni, e porta sul grande schermo Pedro Pascal nel ruolo di Din Djarin. Accanto a lui, il cast comprende Sigourney Weaver nei panni di un colonnello ribelle, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt e Jonny Coyne come signore della guerra imperiale.

Questa pellicola segna il ritorno di Star Wars nelle sale dopo L’ascesa di Skywalker del 2019 e rappresenta un test per capire se il franchise, amatissimo sul piccolo schermo con The Mandalorian, possa replicare il successo anche al cinema. La serie TV ha infatti consolidato la sua popolarità con tre stagioni, dimostrando che le storie ambientate nell’universo di Star Wars funzionano anche fuori dai film principali.

Kathleen Kennedy e Dave Filoni, rispettivamente presidente e direttore creativo di Lucasfilm, sono alla produzione del film, che punta a unire i fan di lunga data con un nuovo pubblico in sala, offrendo un’avventura completamente nuova e ricca di azione. Favreau ha sottolineato che l’obiettivo è premiare chi ha seguito la serie fin dall’inizio, con la possibilità di introdurre Grogu a un pubblico più giovane sul grande schermo.

The Mandalorian & Grogu arriverà nelle sale il 22 maggio 2026, segnando una nuova era per il franchise e aprendo la strada a futuri progetti cinematografici di Lucasfilm, tra cui Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling previsto per il 28 maggio 2027.