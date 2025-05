Craig Mazin sostiene che The Last of Us avrà bisogno di una stagione 4 per raccontare tutta la storia del secondo videogioco

The Last of Us potrebbe proseguire anche con la stagione 4

L’universo televisivo di The Last of Us si prepara a espandersi ancora. Dopo il rinnovo anticipato per una terza stagione, lo showrunner Craig Mazin ha lasciato intendere chiaramente che il viaggio post-apocalittico di Joel ed Ellie non si concluderà lì. Durante un’intervista con Collider, Mazin ha dichiarato che per raccontare fedelmente l’intera storia dei due videogiochi firmati Naughty Dog, una quarta stagione sarà praticamente necessaria.

“Non c’è modo di completare questa narrazione in tre stagioni”, ha affermato Mazin. “Speriamo di avere il privilegio di concludere tutto con una quarta. È lo scenario più probabile.”

La seconda stagione è attualmente in onda e sta raccontando i giorni a Seattle di Ellie. Mazin ha ammesso che sarà impossibile “prendersi pause” o deviare con episodi autoconclusivi in stile Bill e Frank, perché la tensione narrativa non lo permetterà.

Per questo motivo, anche se la terza stagione sarà probabilmente più lunga della seconda, non sarà comunque sufficiente per coprire tutti gli eventi del secondo gioco.

Il creatore del gioco, Neil Druckmann, ha recentemente alimentato dubbi sull’esistenza di un The Last of Us Part III. In un’intervista, ha ribadito che ogni capitolo è stato pensato per poter rappresentare un finale, nel caso non ci fosse un seguito videoludico. Tuttavia, Druckmann ha anche detto che “ha in mente un finale” per la serie, lasciando intendere che il team creativo vuole chiudere il cerchi0, che sia nel gioco o nella serie TV.

“Devo avere un finale”, ha detto Druckmann. “Quando ho realizzato The Last of Us 1, non sapevo se ci sarebbe stato un sequel, quindi doveva essere un finale definitivo. Quando ho lavorato a Uncharted 4, non so se riusciremo mai a farlo di nuovo. Ho bisogno che sia un finale definitivo. Last of Us 2, allo stesso modo. Tutte queste cose devono allinearsi“.

Con una terza stagione in arrivo e una quarta praticamente scritta nel destino, The Last of Us si prepara a segnare ancora una volta la storia della televisione contemporanea.