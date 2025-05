Scopriamo quando sono ambientati i flashback dell’episodio 6 di The Last of Us 2 che raccontano gli anni di Joel e Ellie tra le due stagioni

Quando sono ambientati i flashback dell’episodio 6 di The Last of Us stagione 2?

L’episodio 6 della seconda stagione di The Last of Us è un lungo viaggio nella memoria, costruito quasi interamente su sei intensi flashback che esplorano la storia di Joel e Ellie. Con l’eccezione delle sequenze finali ambientate nel presente a Seattle, l’episodio si sviluppa lungo una linea temporale che va dal 1983 fino al 2028, raccontando la complessa relazione tra i due protagonisti.

1. Austin, Texas – 1983

L’episodio si apre con un giovane Joel che affronta suo padre, interpretato da Tony Dalton, in una conversazione che getta le basi tematiche dell’episodio: il fallimento, la paternità e l’inevitabile eredità emotiva che passa da una generazione all’altra. Questo flashback introduce un tema cruciale: Joel teme di ripetere gli errori di suo padre, ma finirà per commetterne di propri nel crescere Ellie.

2. Jackson – 2024 (15° compleanno di Ellie)

Qualche mese dopo l’arrivo a Jackson, Joel celebra il quindicesimo compleanno di Ellie regalandole una chitarra costruita da lui stesso. È qui che suona Future Days dei Pearl Jam, un momento carico di significato che risuona fortemente nel presente della serie. Questo flashback mostra ancora un legame solido, quasi idilliaco, tra i due.

Nello stesso flashback di The Last of Us 2×06 scopriamo come Ellie si è ustionata il braccio per coprire il morso, e vediamo Joel fare uno scambio con Seth per poter avere una torta di compleanno per Ellie.

3. Museo della Scienza – 2025 (16° compleanno)

Per il sedicesimo compleanno di Ellie, Joel organizza una visita al museo, dove Ellie incontra una statua di un T-rex, che decide di cavalcare. I due poi entrano nella sezione dedicata allo spazio, dove Joel regala a Ellie la registrazione del lancio dell’Apollo 11 e la fa entrare dentro la navicella.

4. Jackson – 2026 (17° compleanno)

Un anno dopo, la frattura si riapre. Dopo una discussione a causa di Kat, la nuova ragazza di Ellie, quest’ultima decide di trasferirsi nel garage. Joel tenta di mantenere il legame, ma è chiaro che qualcosa si è spezzato.

5. Pattuglia – 2028 (19° compleanno)

Il flashback più tragico di The Last of Us 2×06 vede Joel portare Ellie alla sua prima pattuglia ufficiale, ma l’evento si conclude con la morte di Eugene, morso da un infetto. Joel infrange la promessa fatta a Ellie e uccide Eugene senza permettergli di dire addio a sua moglie Gail. Questa scena è cruciale: Ellie lo coglie nella menzogna, e capisce che Joel ha probabilmente mentito anche su Salt Lake City e le Luci. È il punto di rottura definitivo.

6. Veranda – 31 dicembre 2028 (Vigilia di Capodanno)

Nove mesi dopo, Ellie fa un passo verso il perdono. La scena finale dell’episodio, ambientata durante la festa di Capodanno già vista nella première, ricostruisce un momento chiave del videogioco: Ellie chiede a Joel la verità e promette che, se gliela dice, proverà a perdonarlo. Nella serie, tuttavia, tutto accade in pochi istanti, senza il lungo processo di elaborazione presente nel gioco. È un momento toccante, anche se condensato, interpretato con grande intensità da Pedro Pascal e Bella Ramsey.