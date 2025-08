Arriva al cinema The Conjuring 4 Il rito finale: scopriamo data di uscita, cast, trama e trailer del film horror più atteso dell’anno.

Trama The Conjuring 4 Il rito finale

Il terrore sta per tornare. The Conjuring 4: Il rito finale è il prossimo attesissimo capitolo dell’universo horror creato da James Wan e si preannuncia come un film imperdibile per tutti i fan del genere soprannaturale. Dopo il successo dei precedenti film con protagonisti Ed e Lorraine Warren, questa nuova avventura paranormale promette di chiudere la saga principale con un’ultima indagine da brividi.

La trama di The Conjuring: Il rito finale seguirà ancora una volta la coppia di demonologi interpretata da Patrick Wilson e Vera Farmiga, alle prese con un caso ispirato a eventi realmente accaduti, ovvero il caso Smurl, che ha coinvolto una famiglia tormentata da un demone per oltre un decennio. I due si riuniscono per un ultimo caso nei panni dei rinomati investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.

Dal trailer scopriamo che rivedremo Annabelle, e anche che i Warren dovranno affrontare una terribile entità che li riporterà indietro nel tempo, ovvero il primissimo demone che hanno incontrato tanti anni prima, e che hanno evitato scappando.

Cast e produzione

Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno a vestire i panni dei Warren, mentre alla regia c’è Michael Chaves (The Conjuring – Per ordine del diavolo e La Llorona). James Wan, creatore della saga, ancora una volta produttore insieme a Peter Safran.

Mia Tomlinson interpreta Judy Warren, la figlia di Ed e Lorraine Warren, e Ben Hardy, che interpreta il suo fidanzato (ora marito), Tony Spera. Steve Coulter, Elliot Cowan, Rebecca Calder, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, Shannon Kook e John Brotherton completano il cast.

Data di uscita The Conjuring 4 Il rito finale

The Conjuring 4 Il rito finale è atteso nei cinema in Italia il 4 settembre 2025. Questa è la data di uscita che i fan dell’horror dovranno segnarsi in agenda.

Ultimo capitolo del franchise?

Secondo indiscrezioni, The Conjuring 4 Il rito finale sarà l’ultimo film della saga principale dei Warren, ma l’universo di The Conjuring è tutt’altro che finito. Spin-off come quelli di Annabelle e de La Llorona, e nuovi progetti sono già in fase di sviluppo.