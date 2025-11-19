Su Disney+ sta per arrivare The Beatles Anthology. Ecco il trailer della docuserie musicale, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 26 novembre.

Il trailer di The Beatles Anthology

Mancano pochi giorni all’uscita di The Beatles Anthology. La docuserie musicale è prodotta da Apple Corps nel Regno Unito, ed è incentrata sulla vita e sull’epoca di una delle band più influenti e amate di tutti i tempi, raccontata dagli stessi Beatles. Nove le puntate che comporranno lo show e che offriranno un scorcio intimo e senza precedenti del percorso leggendario e degli equilibri interni della band.

Il primo ciclo di episodi (1-3) sarà disponibile a partire dal 26 novembre sulla piattaforma streaming. In seguito il 27 novembre saranno disponibili gli episodi 4-6 ed infine il 28 novembre arriveranno gli ultimi tre episodi, 7-9. Tutte le puntate sono prodotte da Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Martin R. Smith.

LEGGI ANCHE: Rosalía conquista Spotify con LUX e supera anche Taylor Swift

The Beatles Anthology seguirà le vicende di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e ci mostrerà gli alti e i bassi della band. La serie coprirà non solo i primi anni di carriera del gruppo, ma arriverà fino all’esplosione del fenomeno mondiale. Ma non solo. L’episodio finale mostrerà anche immagini mai viste di Paul, George e Ringo durante la creazione della serie originale e del progetto musicale Anthology negli anni ‘90. In queste ore intanto Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale dello show, che ci anticipa le prime immagini della serie.

Per il debutto sulla piattaforma streaming sono stati aggiornati numerosi elementi dello show, tra cui un incredibile restauro delle immagini e un mix audio supervisionati dal team di produzione di Apple Corps in collaborazione con i tecnici altamente specializzati della Park Road Post di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda.