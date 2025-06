Thalia Besson torna come Geneviève in Emily in Paris 5: l’attrice riprende il ruolo dell’antagonista nella nuova stagione della serie Netflix

Thalia Besson, figlia del celebre regista francese Luc Besson, è ufficialmente tornata sul set di Emily in Paris per la quinta stagione della popolare commedia romantica targata Netflix. Dopo il suo debutto nella quarta stagione nei panni della seducente e manipolatrice Geneviève, Besson riprende il ruolo dell’affascinante antagonista che ha messo in crisi l’equilibrio tra Emily e i suoi affetti. Le riprese sono attualmente in corso a Parigi, dopo essere iniziate lo scorso mese a Roma.

Geneviève, personaggio introdotto nella stagione precedente come figliastra franco-americana di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), è una laureata della New York University trasferitasi a Parigi e subito accolta da Emily (Lily Collins) all’Agence Grateau. Nonostante un’apparente innocenza, si è rivelata ben presto una rivale agguerrita, tentando di sottrarre clienti all’agenzia e cercando di sedurre Gabriel (Lucas Bravo), lo chef francese e interesse amoroso ricorrente della protagonista. Gabriel, però, ha respinto le avances e nel finale di stagione ha sorpreso Emily raggiungendola a Roma per riconquistarla.

Nel cast della quinta stagione tornano volti familiari come Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine), Ashley Park (Mindy), Lucien Laviscount (Alfie) ed Eugenio Franceschini nei panni di Marcello, il nuovo amore italiano di Emily. Stando a quanto rivelato da Variety, un nuovo personaggio maschile farà il suo ingresso nella storia, promettendo ulteriori colpi di scena.

La prossima stagione riprende pochi giorni dopo il cliffhanger finale della quarta, con Emily che si stabilisce a Roma per guidare la sede italiana dell’agenzia e approfondire la sua relazione con Marcello. Tuttavia, il ritorno di Geneviève a Parigi suggerisce che nuove tensioni professionali e sentimentali sono all’orizzonte.

La quinta stagione di Emily in Paris uscirà su Netflix nel 2025, molto probabilmente verso la fine dell’anno. Prossimamente scopriremo la data ufficiale.