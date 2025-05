Abby, a quanto pare, dovrebbe essere la protagonista della terza stagione di The Last of Us. Ecco cosa sappiamo

Un’attrice di The Last of Us ha rivelato che, molto probabilmente, la stagione 3 si concentrerà sulla storia di Abby. Ecco tutto quello che sappiamo.

Abby al centro di The Last of Us 3

La seconda stagione della serie TV con protagonista Bella Ramsey sta per volgere al termine, in quanto il 25 maggio (negli Stati Uniti) e il 26 maggio (in Italia) andrà in onda la puntata conclusiva. Questo ciclo di episodi è stato molto doloroso per tutti i fan dello show e anche per quelli del videogioco, i quali hanno dovuto rivivere un evento traumatico: la cruenta morte di Joel per mano di Abby.

LEGGI ANCHE: In arrivo la versione messicana della fiction italiana DOC – Nelle tue mani

La serie è stata rinnovata per una terza stagione, ancora prima che la seconda andasse in onda, e molti spettatori si chiedono che direzione prenderà la storia. A rivelarlo, anche se manca ancora la conferma ufficiale da parte della HBO, è stata Catherine O’Hara.

L’attrice ha interpretato la terapista Gail e nel corso di un’intervista ha rivelato se sarà presente nelle future stagioni. O’Hara per replicare al quesito si è lasciata andare a quella che suona a tutti gli effetti come un’anticipazione che si è lasciata sfuggire. Parlando con Variety ha detto:

“Non lo so. Craig Mazin ha detto che sicuramente non tornerò la prossima stagione. Quella sarà la storia di Abby. Credo sia servita per la narrazione tra Joel ed Ellie”.

Come abbiamo detto poc’anzi, manca ancora la certezza definitiva data dalla HBO ma i fan stanno sperando che questa sia la verità. Abby è protagonista del videogioco tanto quanto Ellie e tra loro, più avanti nel racconto, si arriverà a uno scontro finale senza esclusione di colpi. Staremo a vedere come verrà portata avanti la serie TV prossimamente.