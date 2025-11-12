La terza stagione di Tell Me Lies è in arrivo su Disney Plus. Qui nel dettaglio scopriamo insieme quando uscirà, il cast e tutto quello che c’è da sapere sulla trama e non solo.

Quando esce Tell Me Lies 3 e dove vederla

L’attesa è finita: la terza stagione di Tell Me Lies debutta il 13 gennaio 2026 in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti. Al lancio saranno disponibili due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana.

Disney+ garantirà la visione sicura anche ai più giovani grazie ai sistemi di parental control, che consentono di limitare i contenuti per età e creare profili protetti da PIN.

La trama: segreti e ossessioni tornano al Baird College

In questa nuova stagione, Lucy Albright (interpretata da Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) riprendono la loro travagliata relazione proprio mentre il semestre primaverile ha inizio al Baird College.

Nonostante la promessa di “ricominciare da capo”, il passato torna a tormentare entrambi: vecchi segreti riemergono e Lucy si ritrova coinvolta in una scandalosa controversia che minaccia di distruggere tutto ciò che ha costruito.

Nel frattempo, gli amici della coppia affrontano le conseguenze distruttive delle proprie azioni passate, mentre sul campus si diffondono pettegolezzi e tensioni che porteranno a conseguenze devastanti.

Il cast di Tell Me Lies 3

Il cast principale torna al completo, con:

Grace Van Patten nel ruolo di Lucy Albright

Jackson White nei panni di Stephen DeMarco

Cat Missal, Spencer House, Sonia Mena, Branden Cook, Alicia Crowder e Costa D’Angelo

La serie è creata e prodotta da Meaghan Oppenheimer, con Emma Roberts tra i produttori esecutivi per Belletrist Productions. Tra gli altri produttori figurano anche Karah Preiss, Matt Matruski, Laura Lewis, Shannon Gibson, Stephanie Noonan e Sam Schlaifer. La regia è affidata a Tyne Rafaeli, mentre Carola Lovering, autrice del romanzo originale Tell Me Lies, è consulting producer. La serie è una produzione originale Hulu firmata 20th Television.

La terza stagione promette di essere la più intensa di sempre: tra relazioni tossiche, bugie e vendette, Tell Me Lies esplorerà ancora una volta i limiti dell’amore e della manipolazione. I fan possono aspettarsi una trama piena di colpi di scena e una tensione crescente che porterà Lucy e Stephen a confrontarsi, forse per l’ultima volta, con il loro passato.

Photo Credit- Disney/Ian Watson