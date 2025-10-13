Taylor Swift torna su Disney+ con “The End of an Era” e “The Final Show”: un doppio evento imperdibile per i fan

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, è finalmente ufficiale: Taylor Swift tornerà il suo leggendario Eras Tour in una nuova verste su Disney+, con due nuovi progetti che celebrano la chiusura di un capitolo storico della sua carriera.

Il 12 dicembre debutta infatti la docuserie in sei parti “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era”, accompagnata dall’uscita in contemporanea del film-concerto “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show”, girato durante l’ultima tappa a Vancouver.

Annunciata durante Good Morning America, la docuserie promette uno sguardo inedito dietro le quinte del tour che ha conquistato il mondo, con interviste ad amici, collaboratori e artisti che hanno condiviso il palco con Taylor, tra cui Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch. I primi due episodi saranno disponibili dal 12 dicembre, seguiti dagli altri quattro nelle settimane successive.

Il film The Final Show, diretto da Glenn Weiss, cattura invece la magia dell’ultima serata al BC Place Stadium di Vancouver. Lo spettacolo, durato oltre tre ore e composto da 45 brani, include anche le performance aggiunte dopo l’uscita dell’album The Tortured Poets Department, tra cui la potente sezione “Female Rage: The Musical Segment”.

In un post su Instagram, la cantante ha raccontato le emozioni legate a questo progetto: “Era la fine di un’era e sapevamo di voler immortalare ogni momento di questo viaggio incredibile.”

Dopo il successo del precedente Eras Tour Concert Film, che ha battuto record al botteghino e su Disney+ con oltre 4,6 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni, la popstar americana torna a collaborare con la piattaforma streaming per offrire ai fan un’esperienza ancora più intima e spettacolare.

Con questi nuovi progetti, Taylor Swift chiude un’epoca aprendo le porte al suo freschissimo e nuovissimo The Life of a Showgirl.