Mentre il futuro della saga di James Bond rimane avvolto nel mistero, i fan cominciano a interrogarsi su chi saranno i volti del prossimo film. Tra le speculazioni, un nome sta guadagnando sempre più attenzione: Sydney Sweeney. L’attrice, famosa per i suoi ruoli in Euphoria e The White Lotus, potrebbe presto unirsi all’iconica lista di Bond girl, che include personalità del calibro di Ana de Armas, Halle Berry e Diana Rigg.

Secondo quanto riportato da Variety, persino Jeff Bezos, capo di Amazon, sarebbe interessato a vedere Sweeney nel franchise. Questo non fa che alimentare le indiscrezioni sui possibili casting, anche se nulla è stato ancora confermato dalla produzione.

In una recente intervista, l’attrice ha risposto con curiosità e entusiasmo alle voci riguardanti la sua possibile apparizione. “A dire il vero, non conosco tutte le voci su Bond. Tuttavia sono sempre stata una grande fan del franchise e sono emozionata e curiosa di vedere cosa ne faranno”, ha dichiarato.

Quando le è stato chiesto se le interesserebbe interpretare una Bond girl, Sydney ha risposto con un pizzico di ironia e pragmatismo: “Dipende dalla sceneggiatura. Credo che mi divertirei di più nei panni di James Bond”. La risposta lascia intendere che l’attrice non si limita al classico ruolo femminile accanto all’agente segreto, ma potrebbe preferire un personaggio più dinamico e centrale nella storia.

Negli ultimi anni, le Bond girl sono cambiate. Dai semplici interessi romantici dei film più datati, oggi possono essere coinvolte nelle scene d’azione, avere archi narrativi propri e, in alcuni casi, eguagliare il protagonista in coraggio e abilità.

Rimane da vedere se la produzione deciderà di fare un passo audace e confermare una Bond donna, un’ipotesi che senza dubbio farebbe esplodere internet. Nel frattempo, i fan continueranno a seguire ogni parola e ogni movimento di Sydney Sweeney, sperando che il suo talento possa un giorno calcare il leggendario set dell’agente 007.