Il record di Superman

Superman torna a far brillare la DC Comics. Il remake dello storico supereroe proveniente da Krypton e interpretato da David Corenswet con Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult sta ottenendo ottimi numeri al botteghino di tutto il mondo.

Fino allo scorso weekend, la pellicola aveva registrato incassi che si aggirano intorno ai 583 milioni di dollari. Secondo alcune stime ufficiali, è assai probabile che il film diretto da James Gunn possa chiudere la sua corsa tra i 620 e i 640 milioni di dollari. Numeri che sarebbero sufficienti a permettere alla DC Comics di superare per la prima volta negli ultimi 17 anni il suo diretto competitor: la Marvel.

Sono infatti tre le pellicole del MCU che sono uscite nel corso del 2025. Prima c’è stato Capitan America: Brave New World, con i suoi incassi di circa 413 milioni di dollari in tutto il mondo. Poi è stato il turno di Thunderbolts*, i nuovi Avengers, che invece su ‘appena’ 382 milioni di dollari totali.

Infine lo scorso luglio è stata la volta de I Fantastici Quattro – Gli inizi, attualmente in sala. Il film, che vede tra gli altri Pedro Pascal nell’ennesimo ruolo degli ultimi mesi, ha al momento portato in cassa 437 milioni di dollari al botteghino. È stato stimato che la pellicola chiuderà la sua corsa con un totale che si aggira tra i 490 e i 510 milioni di dollari. Non sufficienti per superare il supereroe allergico alla kriptonite.

Si tratta di un risultato storico per la DC Comics, che non batteva la Marvel al box office dal 2008. L’ultima vittoria è avvenuta grazie a The Dark Knight, secondo capitolo della trilogia di Batman firmata da Christopher Nolan, che superò il miliardo di dollari di incassi.

Quell’anno nelle sale uscì anche Iron Man, che diede ufficialmente vita al MCU. Il primo film con Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark guadagnò circa 584 milioni di dollari al botteghino.