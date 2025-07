Quante scene post-credit ha il nuovo film di Superman

Il nuovo film di Superman, uscito il 9 luglio 2025 e diretto da James Gunn, rappresenta una delle uscite più attese dell’anno, non solo perché rilancia uno dei supereroi più iconici della storia del cinema, ma perché segna ufficialmente l’inizio del nuovo universo narrativo DC sotto la guida creativa dello stesso Gunn. Ma c’è una domanda che tutti si pongono: ci sono scene post-credit?

Se siete tra coloro che non si alzano subito dopo l’ultima scena, fate bene: Superman 2025 include ben due scene extra che saranno particolarmente interessanti sia per i fan della DC sia per chi segue da vicino il lavoro di Gunn.

La prima è una scena a metà dei titoli di coda. Non rovineremo la sorpresa, ma c’è un tocco di stile che solo James Gunn poteva inserire.

La seconda scena, quella post-credit vera e propria, ha un tono più leggero e ironico. Non svela grandi twist narrativi, ma regala un momento divertente che i fan sapranno apprezzare. Inoltre, potrebbe contenere indizi su qualche personaggio del futuro del DC Universe.

Oltre alle due scene extra, guardare i titoli di coda è anche un modo per rendere omaggio al team creativo che ha lavorato a questo nuovo capitolo cinematografico. La pellicola, lunga 129 minuti, è un blockbuster ambizioso, con un cast ricco: da David Corenswet come Clark Kent/Superman, fino a Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, passando per Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Isabela Merced e Nathan Fillion.

Se vi stavate chiedendo se Superman 2025 ha delle scene post-credit, la risposta è quindi sì. Quindi, niente fughe dalla sala: restare seduti vale assolutamente la pena.