Il ritorno di Hannah Montana? Il video virale è un fake

Sui social sta spopolando un video che mostra il presunto ritorno di Hannah Montana con un tour mondiale previsto per il 2026. Il filmato, che include il logo Disney e una clip in cui Miley Cyrus canta The Best of Both Worlds, ha mandato in visibilio i fan della celebre serie. Tuttavia, c’è un problema: è tutto falso.

Il video, diventato virale su TikTok e X, è stato generato con l’intelligenza artificiale e non è mai stato confermato né da Miley né da Disney, infatti lo ha creato la nota pagina Miley Nation.

Successivamente la fanpage ha anche rilasciato una lunga dichiarazione di scuse, in cui precisava che il video era stato realizzato con l’AI e pertanto non era reale.

Questa ondata di speculazioni è nata dal fatto che nel 2026 si celebrerà il 20° anniversario del debutto di Hannah Montana su Disney Channel. In una recente intervista a SiriusXM, Miley ha ammesso che ha intenzione di organizzare qualcosa di “veramente speciale” per l’occasione: “È stato l’inizio di tutto per me. Senza Hannah, non ci sarei. Ora quel personaggio fa parte della vita di molte persone. È emozionante poterlo festeggiare.”

Ad alimentare i rumors ha contribuito anche l’arrivo di nuovo merchandising ufficiale targato Hannah Montana, tra cui una maglietta con la scritta “World Tour”.

In passato, Miley ha spiegato di avere problemi vocali legati all’edema di Reinke, una condizione che rende difficile sostenere un tour. In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, ha dichiarato: “Cantare dal vivo è come correre una maratona con i pesi alle caviglie. Se dovessi tornare a esibirmi, dovrebbe essere qualcosa di sostenibile per me.”

Quindi possiamo dirvi che il tour del 2026 al momento non esiste, e il video virale è solo un convincente fake. Tuttavia, Miley ha promesso di celebrare in qualche modo il 20° anniversario di Hannah Montana. Uno speciale Disney? Una performance singola? Non resta che aspettare.