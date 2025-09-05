Street Fighter: svelato il cast completo del nuovo film live-action

I fan di Street Fighter hanno atteso per decenni il ritorno del leggendario picchiaduro sul grande schermo. Dopo il cult del 1994 con Jean-Claude Van Damme e Raúl Juliá, un nuovo adattamento live-action è finalmente in arrivo grazie alla collaborazione tra Legendary Pictures, Paramount e Capcom. L’uscita è fissata per il 16 ottobre 2026 e promette di essere uno degli eventi cinematografici più attesi dagli appassionati di videogiochi e arti marziali.

La trama del nuovo Street Fighter

La storia sarà ambientata nel 1993. I leggendari combattenti Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) vengono richiamati sul ring quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li recluta per partecipare al World Warrior Tournament: un torneo globale fatto di pugni, rivalità e destini incrociati. Dietro la competizione, però, si nasconde una cospirazione mortale che costringerà i guerrieri non solo a combattere tra loro, ma anche contro i fantasmi del proprio passato.

La regia è affidata a Kitao Sakurai, subentrato al duo Danny e Michael Philippou, mentre la produzione è co-sviluppata insieme a Capcom, garanzia di fedeltà al materiale originale.

Street Fighter: il cast completo e i personaggi

Il film può contare su un cast stellare che unisce attori di fama internazionale, star del wrestling e nuovi talenti:

Andrew Koji – Ryu

– Ryu Noah Centineo – Ken Masters

– Ken Masters Callina Liang – Chun-Li

– Chun-Li Jason Momoa – Blanka

– Blanka David Dastmalchian – M. Bison

– M. Bison Orville Peck – Vega

– Vega Cody Rhodes – Guile

– Guile Roman Reigns – Akuma

– Akuma Curtis “50 Cent” Jackson – Balrog

– Balrog Rayna Vallandingham – Juli

– Juli Mel Jarnson – Cammy

– Cammy Olivier Richters – Zangief

– Zangief Eric André – Don Sauvage

– Don Sauvage Andrew Schulz – Dan Hibiki

– Dan Hibiki Hirooki Goto – E. Honda

– E. Honda Vidyut Jammwal – Dhalsim

– Dhalsim Alexander Volkanovski – Joe

– Joe Abbey Graham, Maev Beaty, Miguel Mora, Arianna Rivas – ruoli secondari ancora top secret

Un mix esplosivo che punta a rappresentare fedelmente i personaggi amati della saga videoludica, senza rinunciare a qualche sorpresa inedita.

Dal suo debutto nel 1987, Street Fighter è diventato uno dei videogiochi più iconici di sempre, con oltre 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La nuova pellicola vuole catturare lo spirito originale dei tornei, unendo nostalgia per i fan storici e spettacolo per una nuova generazione di spettatori.

Con una data di uscita fissata a ottobre 2026, il nuovo Street Fighter si prepara a diventare il film-evento che potrebbe rilanciare i videogiochi al cinema, proprio come già successo con Mortal Kombat e Super Mario Bros..