Stranger Things: Tales From ’85 – Tutto quello che c’è da sapere sulla serie animata

L’universo di Stranger Things continua a espandersi, e questa volta lo fa in una nuova direzione: l’animazione. Durante il festival di Annecy, Netflix ha finalmente rivelato i primi dettagli ufficiali della serie animata spin-off intitolata Stranger Things: Tales From ’85, mandando in fibrillazione i fan della saga.

Ambientazione e trama: bentornati a Hawkins

La serie animata di Stranger Things sarà ambientata a Hawkins, nell’inverno del 1985, un periodo collocato cronologicamente tra la seconda e la terza stagione della serie live-action originale. Ritroveremo i personaggi che il pubblico ha imparato ad amare, ma con l’aggiunta di Nikki, una ragazza “tosta con la cresta”, pronta a unirsi al gruppo per affrontare nuovi mostri e un mistero paranormale che terrorizza la cittadina.

Un omaggio ai cartoni anni ’80

Lo showrunner Eric Robles, già noto per il suo lavoro con Flying Bark Productions, ha raccontato al pubblico di Annecy che l’ispirazione iniziale è venuta dai cartoni animati del sabato mattina degli anni ’80, come Masters of the Universe, Scooby-Doo, Dungeons & Dragons e The Real Ghostbusters. Tuttavia, il design finale della serie animata di Stranger Things ha puntato molto più in alto, guardando allo stile visivo moderno di Spider-Man: Across the Spider-Verse e Arcane.

Il risultato è una serie visivamente ambiziosa, con mostri originali come zombie, zucche maledette e persino uno squalo delle nevi con i denti, creati dal celebre creature designer Carlos Huante (Blade Runner 2049, Alien vs. Predator). L’atmosfera si ispira anche alle classiche copertine dei libri Piccoli Brividi, aggiungendo un tocco nostalgico e sinistro.

I fratelli Duffer, creatori della serie madre, saranno produttori esecutivi attraverso la loro casa di produzione Upside Down Pictures, insieme a Hilary Leavitt, Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps. L’animazione sarà realizzata dallo studio australiano Flying Bark, noto per What If…? di Marvel e Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie.

Quando uscirà

Netflix non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita, ma ha confermato che Stranger Things: Tales From ’85 arriverà nel 2025, poco dopo la conclusione della serie principale. Stranger Things 5, infatti, sarà rilasciata in tre parti: la prima il 26 novembre 2025, la seconda a Natale, e il gran finale a Capodanno.