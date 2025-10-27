I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, hanno difeso le lunghe attese tra una stagione e l’altra della serie Netflix

I fratelli Duffer difendono la lunga attesa tra una stagione e l’altra di Stranger Things

Sono passati ormai più di tre anni dall’uscita della quarta stagione di Stranger Things, e i fan della serie Netflix non nascondono la loro impazienza per il debutto della quinta e ultima stagione, che arriverà in tre parti a partire dal 27 novembre 2025.

Le riprese, iniziate nel 2024 dopo vari rinvii dovuti anche agli scioperi di sceneggiatori e attori, hanno alimentato un’attesa senza precedenti, tanto che sui social i commenti ironici e non sul tempo infinito trascorso tra una stagione e l’altra si moltiplicano ogni giorno.

Tuttavia, i creatori della serie, Matt e Ross Duffer, sembrano rivendicare questo modo di lavorare. In un’intervista concessa a Variety durante l’Entertainment and Technology Summit di Los Angeles, i due autori hanno difeso apertamente la scelta di prendersi tutto il tempo necessario tra una stagione e l’altra.

Leggi anche: Vecna tornerà più potente che mai in Stranger Things

“Mi stanco guardando stagioni da venti episodi“, ha spiegato Matt Duffer. “Non siamo cresciuti con quel tipo di televisione. Guardavamo solo film, ed è quasi ironico che ora lavoriamo in TV, visto che da ragazzi non ci interessava affatto”.

Riferendosi alle critiche per i lunghi intervalli tra le stagioni di Stranger Things, Duffer ha aggiunto: “Se una serie esce ogni anno, perde di valore. Mi piace la costruzione dell’attesa“. Una visione che sembra destinata a restare anche nei loro prossimi progetti televisivi, compreso il nuovo accordo con Paramount.

Il caso di Stranger Things non è isolato. Anche serie di successo come The Last of Us, Scissione, Squid Game e Mercoledì stanno affrontando ritardi simili, con fan sempre più impazienti. Ma, come ricordano gli addetti ai lavori, il settore televisivo ha attraversato negli ultimi anni un periodo complesso, tra crisi sanitarie, scioperi e produzioni sempre più ambiziose.

La quinta stagione di Stranger Things sarà quindi l’ultima, ma anche la più attesa. E quanto emerso dalle parole dei fratelli Duffer è che per loro la lunga attesa non è un difetto, ma una parte fondamentale della magia.