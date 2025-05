Stranger Things 5 divisa in tre?

Questo nuovo rumor che riguarda Stranger Things 5 non farà affatto piacere ai tanti fan della serie. L’ultima volta che abbiamo guardato un episodio inedito dello show Netflix era il 2022. Sono trascorsi tre anni e in questo periodo si è a lungo parlato di cosa potrebbe accadere nelle puntate conclusive di una delle serie più amate in tutto il mondo.

Negli ultimi mesi si parla di un probabile debutto della quinta e ultima annata entro il 2025. Al momento però non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale dei nuovi episodi. Tuttavia sul web si stanno diffondendo alcuni rumor che stanno mandando nel panico i fan.

Tutto da parte da un’indiscrezione riportata da diversi siti secondo cui la messa in onda di Stranger Things 5 non avverrà in due parti come avvenuto per la quarta stagione…ma in tre! Secondo quanto si legge il Volume 1 dovrebbe arrivare sulla piattaforma a ottobre e il Volume 2 a novembre.

La terza e ultima parte approderebbe nel catalogo all’inizio del 2026. Questa presunta scelta desta non pochi dubbi tra i telespettatori. Se come accaduto per la quarta stagione gli episodi fossero 9, questo significherebbe che ogni parte sarebbe composto da tre puntate.

Ma sarà davvero così? O si tratta dell’ennesimo rumor privo di fondamento? Non sarebbe la prima volta che voci, poi rivelatesi false, vengono diffuse. In ogni caso il prossimo 31 maggio avremo le risposte a tutti i nostri dubbi.

Quel giorno andrà in onda l’evento Tudum, con cui Netflix annuncerà le principali novità della prossima stagione televisiva. Sul palco della serata, che sarà condotta da Sofia Carson, si avvicenderanno i protagonisti delle principali serie tv tra cui quelli di Stranger Things.

Con molta probabilità nel corso dell’evento saranno anche mostrate le prime immagini ufficiali della quinta annata e, forse, sarà rivelata anche la data d’uscita delle puntate.