La teoria su Stranger Things 5

Il primo teaser trailer di Stranger Things 5 ha già scatenato il panico tra i fan. La quinta e ultima stagione arriverà suddivisa in due parti il 26 novembre poi il 25 dicembre (in Italia la vedremo il giorno di Santo Stefano). L’episodio finale sarà invece disponibile a partire da Capodanno.

Passeranno più di tre anni dalla precedente annata e, anche per questa ragione, l’attesa è a mille. Le prime immagini mostrano Hawkins e i suoi protagonisti prepararsi per la battaglia finale contro Vecna. Due minuti abbondanti di pura adrenalina a cui si sono collegate le immancabili teorie sull’epilogo.

Il primo teaser infatti ha scatenato i sospetti di una compagine dei fan, che è convinta che dietro il video si nascondano degli indizi su chi morirà. In molti sono infatti certi che a lasciarci le penne in Stranger Things 5 sarà Jonathan, figlio di Joyce e fratello maggiore di Will.

Secondo quanto si legge il personaggio interpretato da Charlie Heaton si sacrificherebbe per salvare la sua famiglia e i suoi amici. Questa congettura affonda le sue radici su alcuni dettagli. Il primo è il fatto che la prima parte del teaser abbia proprio Jonathan come voce narrante.

Un dettaglio non di poco conto, visto che in precedenza il suo personaggio ha assunto un ruolo quasi secondario. “Quello che abbiamo passato, questa cosa, ha creato un legame tra noi per sempre“, sono le sue parole. Per molti questo discorso è una sorta di testamento con cui il giovane annuncia il suo sacrificio.

In secondo luogo c’è un frame del teaser che mostra Nancy sconvolta e con le braccia insanguinate. Che sia proprio di Jonathan quel sangue? Per ora tutte queste suggestioni vanno lette come tali e non come certezze. Avremo le nostre risposte soltanto dopo la messa in onda almeno dei primi quattro episodi.