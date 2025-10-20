Tutto quello che c’è da sapere su Stranger Things 5, l’ultima stagione della serie Netflix: uscita, anticipazioni sulla trama, cast, numero di episodi e dove vederla in streaming.

Stranger Things 5: l’ultima stagione della serie Netflix

Il conto alla rovescia è iniziato: la quinta e ultima stagione di Stranger Things è ormai alle porte e promette di chiudere in modo epico una delle saghe televisive più amate di sempre.

La serie dei fratelli Matt e Ross Duffer, che ha rivoluzionato la TV moderna mescolando horror, nostalgia anni ’80 e fantascienza, tornerà su Netflix nel 2025, con una storia che porterà a compimento l’arco narrativo iniziato nel 2016.

Come riportato da Tudum, Stranger Things 5 sarà l’ultimo capitolo della saga di Hawkins e del Sottosopra, e sarà diviso in tre volumi, in cui si spalmeranno gli episodi che faranno compagnia ai fan durante il periodo festivo, tra giorno del Ringraziamento e Capodanno.

Trama e anticipazioni di Stranger Things 5

La quinta stagione riprenderà dalle conseguenze del drammatico finale del Volume 2 della stagione 4, in cui Vecna è sopravvissuto e il Sottosopra ha iniziato a invadere Hawkins, ma ci sarà un salto temporale di circa 18 mesi. Gli abitanti della cittadina si trovano di fronte a una minaccia apocalittica, mentre Undici e i suoi amici devono prepararsi allo scontro finale.

Secondo quanto anticipato dai fratelli Duffer, la stagione sarà più cupa e intensa delle precedenti, ma anche ricca di momenti emotivi molto travolgenti. A livello di tono narrativo, si assisterà ad un ritorno alle origini della prima stagione. Inoltre, gli episodi avranno un ritmo più serrato e cinematografico.

Il cuore della storia ruoterà intorno a Eleven e a Vecna, con un ultimo scontro che definirà il destino del mondo. Inoltre, si esplorerà di più il passato del Sottosopra, rivelando finalmente le origini del male che ha perseguitato i protagonisti fin dal principio.

È l’autunno del 1987 e la cittadina di Hawkins porta ancora le cicatrici lasciate dall’apertura delle Fenditure, che hanno sconvolto per sempre l’equilibrio del luogo. I protagonisti, segnati dagli eventi passati, sono ora uniti da un unico obiettivo: rintracciare e fermare Vecna, una volta per tutte. Ma il nemico è svanito nel nulla, e nessuno conosce la sua posizione né i suoi nuovi piani.

A rendere la situazione ancora più drammatica, il governo ha imposto una rigida quarantena militare su Hawkins e ha intensificato la caccia ad Undici, costretta nuovamente a vivere nell’ombra per non essere catturata.

Mentre si avvicina l’anniversario della misteriosa scomparsa di Will Byers, un senso di inquietudine e paura torna a gravare sulla cittadina. Tutti comprendono che lo scontro finale è ormai inevitabile e che un’oscurità ancora più potente e letale di qualunque altra minaccia precedente sta per abbattersi su di loro.

Per sconfiggere il male e chiudere per sempre questo incubo, gli amici dovranno restare uniti, affrontando insieme la sfida più grande e pericolosa di tutte: una battaglia che cambierà per sempre il destino di Hawkins.

Il cast e i personaggi

Il cast principale di Stranger Things torna al completo per il gran finale:

Millie Bobby Brown (Undici)

(Undici) Finn Wolfhard (Mike)

(Mike) Noah Schnapp (Will)

(Will) Gaten Matarazzo (Dustin)

(Dustin) Caleb McLaughlin (Lucas)

(Lucas) Sadie Sink (Max)

(Max) Natalia Dyer (Nancy)

(Nancy) Charlie Heaton (Jonathan)

(Jonathan) Joe Keery (Steve)

(Steve) Maya Hawke (Robin)

(Robin) Winona Ryder (Joyce)

(Joyce) David Harbour (Hopper)

Insieme a loro rivedremo anche Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler) e Amybeth McNulty (Vickie). A questi si aggiungono nuovi attori che avranno un peso fondamentale nel gran finale: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton.

Quanti episodi ha l’ultima stagione

La quinta stagione sarà composta da otto episodi, come confermato dagli autori. Dei primi quattro si conosce precisamente la durata. Il finale di serie sarà un episodio di durata cinematografica, di circa due ore. Di seguito trovate i titoli:

Primo episodio: “The Crawl”

Secondo episodio: “The Vanishing of [SPOILER]”

Terzo episodio: “The Turnbow Trap”

Quarto episodio: “Sorcerer”

Quinto episodio: “Shock Jock”

Sesto episodio: “Escape from Camazotz”

Settimo episodio: “The Bridge”

Ottavo episodio: “The Rightside Up”

Quando esce Stranger Things 5 su Netflix

L’attesa sta per finire: Stranger Things 5 debutterà il 27 novembre 2025 con i primi episodi del Volume 1. Seguirà il 26 dicembre 2025 il Volume 2 e il 1° gennaio 2026 l’attesissimo episodio finale. Le riprese, iniziate a Los Angeles ad inizio 2024, si sono protratte per oltre un anno, a causa degli scioperi di Hollywood e dell’enorme scala produttiva del progetto.

Dove vedere Stranger Things 5 in streaming

Come sempre, Stranger Things 5 sarà disponibile in esclusiva su Netflix, sia in Italia che nel resto del mondo. Gli episodi potranno essere visti in streaming sulla piattaforma dal giorno della loro uscita, anche in 4K, con audio originale e doppiaggio in italiano. Tutte le stagioni precedenti sono già disponibili per chi volesse recuperarle in attesa del gran finale.