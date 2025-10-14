La durata dei primi episodi di Stranger Things 5

Netflix e i fratelli Duffer hanno finalmente fatto chiarezza su uno dei dettagli più discussi dagli ultimi mesi: la durata degli episodi di Stranger Things 5, la quinta e ultima stagione della serie cult che chiuderà il lungo viaggio a Hawkins.

Dopo settimane di teorie e speculazioni online, Ross Duffer ha pubblicato su Instagram un video che riprende i suoi screener ufficiali di Netflix, rivelando i tempi di esecuzione reali dei primi quattro episodi. Ecco le durate confermate:

Episodio 1 – “The Crawl” : 1 ora e 8 minuti

: 1 ora e 8 minuti Episodio 2 – “The Vanishing of [Spoiler]” : 54 minuti

: 54 minuti Episodio 3 – “The Turnbow Trap” : 1 ora e 6 minuti

: 1 ora e 6 minuti Episodio 4 – “Sorcerer”: 1 ora e 23 minuti

L’autore ha così smentito le voci secondo cui le puntate sarebbero state da circa due ore ciascuna. Pur essendo in media più lunghe rispetto a quelle delle prime tre stagioni, gli ultimi episodi non raggiungeranno i minutaggi record di alcuni della quarta.

La durata degli ultimi capitoli di Stranger Things 5, incluso il grande finale di serie, restano ancora un mistero. Quel che è certo è che Netflix ha scelto una distribuzione in tre parti. Il Volume 1, composto dai primi quattro episodi, debutterà il 26 novembre 2025. Il Volume 2, con altri tre episodi, uscirà a Natale 2025. Il finale di serie sarà, invece, disponibile a Capodanno.

Ross Duffer ha definito la stagione conclusiva “la più grande e ambiziosa di sempre“, paragonandola a “otto film blockbuster” in un’unica stagione, durante l’evento Next on Netflix 2025, come riporta EW. Forse è proprio per via di queste dichiarazioni che i fan hanno iniziato a pensare ad episodi di due ore.

Alla regia, oltre ai Duffer Brothers, troviamo Shawn Levy e Frank Darabont (Le ali della libertà), mentre tutto il cast principale è stato confermato: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Maya Hawke.