Un magazine avrebbe spoilerato per errore il ritorno di Joseph Quinn nei panni di Eddie Munson in Stranger Things 5

Eddie ritorna in Stranger Things 5?

Del ritorno di Eddie in Stranger Things 5 si parla ormai da diverso tempo. Più o meno da quando il personaggio interpretato da Joseph Quinn nella quarta stagione dello show Netflix è uscito di scena al termine di un gesto eroico con cui ha sacrificato la sua vita per salvare quella delle persone a lui più care.

Nonostante il sacrificio estremo però sono in pochi a conoscere la verità sul suo conto. La maggior parte delle persone continua infatti a ritenere Eddie responsabile della morte di Chrissy, cheerleader del liceo di Hawkins che è stata uccisa per mano di Vecna.

Uno dei pochi a sapere davvero come sono andate le cose è Dustin, che vuole onorare la memoria del suo compianto amico. E se quella morte, che tutti diamo per scontato, ci regalasse un nuovo colpo di scena? Sono tanti i fan che sperano di riavere il personaggio di Joseph Quinn per il gran finale dello show. E forse nelle ultime ore un indizio potrebbe aver spoilerato il suo ritorno.

In questi giorni l’interprete di Eddie è impegnato con la promozione de I Fantastici 4 – Gli inizi, nuovo film del MCU che lo vede tra i protagonisti nei panni della Torcia Umana. Tra i tanti servizi che l’hanno visto protagonista ce n’è uno realizzato per Man About Town.

Proprio la didascalia che accompagna questi scatti sembrerebbe aver fatto un clamoroso spoiler sul suo ritorno in Stranger Things 5. Come riportato da molti sul web, tra cui il creatore FraGullo, la frase originale del post conteneva questo dettaglio: “Quinn che, inoltre, quest’anno tornerà per l’ultima stagione di Stranger Things“.

La didascalia è stata immediatamente modificata rimuovendo l’informazione (che ovviamente non poteva essere divulgata). Si tratta di un clamoroso errore con uno spoiler? O si tratta dell’ennesimo tentativo di sviare i fan? Dal prossimo 27 novembre, quando la prima parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things approderà su Netflix, inizieremo finalmente ad avere le risposte a tutte le domande.