News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 12 Gennaio 2024

Stranger Things

Eduardo Franco, l’attore che ha interpretato il ruolo di Argyle, non sarà in Stranger Things 5: “Non ho ricevuto alcuna chiamata”

Argyle non sarà in Stranger Things 5

La produzione di Stranger Things 5 è ufficialmente iniziata. La partenza della quinta e ultima stagione della serie è stata posticipata di diversi mesi a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Le proteste si sono allungate per diversi mesi e hanno di fatto trascinato l’avvio delle riprese a gennaio 2024.

Qualche giorno fa la pagina ufficiale di Netflix ha finalmente postato la prima foto del cast che comporrà la stagione finale della saga. I protagonisti sono perciò tornati a lavoro per il ciclo di episodi conclusivo. In molti però hanno notato un’assenza tra i protagonisti.

Non stiamo parlando di Joseph Quinn, che nella quarta annata ha vestito i panni di Eddie Munson. Che l’attore non avrebbe preso parte alla quinta annata era stato più volte confermato. Salvo colpi di scena o partecipazioni in veste di guest star quel che è certo è che Quinn non farà parte del cast fisso dell’ultima stagione.

Non ritroveremo nei nuovi episodi neanche Argyle. Quest’ultimo è un amico di Jonathan che si è trovato coinvolto, suo malgrado, nella caccia all’uomo ai danni di Will aiutandolo a fuggire. Come confermato dall’attore Eduardo Franco durante un’intervista al podcast di Steve Varley, Argyle non sarà presente in Stranger Things 5.

“Non vi preoccupate, lo apprezzo. È bello sentire che c’è questa sorta di preoccupazione. Ma non ho mai ricevuto una chiamata. Quindi penso sia finita qui“, ha spiegato Franco nel corso dell’intervista.

Nelle scorse settimane i fratelli Duffer, creatori e showrunner della serie, hanno smentito una teoria molto in voga tra i fan dello show. La congettura in questione era quella secondo cui in realtà tutta la serie non era nient’altro che una versione elaborata di Dungeons & Dragons.

“Sarebbe l’equivalente di ‘È tutto un sogno’. No, vi assicuro che non è così che concluderemo la serie“, ha garantito Ross Duffer.