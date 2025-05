Stan Yanevski operato

Stan Yanevski ha raggiunto la popolarità mondiale grazie alla saga di Harry Potter. Nell’universo creato da JK Rowling ha interpretato il ruolo di Viktor Krum nel quarto capitolo. Pochi giorni fa l’interprete ha festeggiato il suo 40° compleanno ma, nel ringraziare i fan per i tanti messaggi d’auguri ricevuti, ha raccontato di aver subito un’operazione a causa di problemi respiratori.

“Salve gentili signore e signori, è finalmente giunto il momento di rivelare la notizia, ma prima di tutto. GRAZIE a tutti per i bellissimi auguri di compleanno! Ho apprezzato ogni post, ogni messaggio e vi assicuro che mi sono sentito molto speciale e sostenuto in questo giorno così importante della mia vita – ha esordito – È un nuovo capitolo, una pietra miliare e mi sento davvero fortunato a essere sostenuto e amato da così tanti in tutto il mondo. GRAZIE!“.

“Per quanto riguarda la foto, poco dopo il mio compleanno sono stato ricoverato in ospedale a causa dell’impossibilità di respirare. Sono stato operato e la foto è stata scattata subito dopo la mia uscita dalla sala operatoria. Come sempre e per chi mi conosce più da vicino, ho vissuto questa situazione in silenzio, perché non volevo spaventare o preoccupare nessuno. Sono sempre stato così. Combatto le lotte in silenzio. Naturalmente ho avuto il sostegno dei pochi a cui l’ho detto e della mia famiglia, per cui sono molto grato“, ha spiegato l’interprete di Krum.

“Mi sto ancora riprendendo e le cose vanno benissimo. Potrò respirare liberamente, sperimentare tutti i profumi della vita, cosa che avevo perso negli ultimi mesi. Sarò in grado di dormire senza problemi, di riprendermi adeguatamente con un sonno tranquillo e di essere presto al massimo delle mie forze – sono le parole di Stan Yanevski – Ho ancora qualche pezzo piantato nel naso, quindi non sono in grado di parlare liberamente“.

“Oggi ho fatto una visita di controllo dal mio medico, che ha detto che mi sto riprendendo molto bene ed è rimasto piuttosto sorpreso dei miei progressi – ha dichiarato Yanevski – Credo che tutte le diete salutari, l’allenamento, l’autocontrollo e la convinzione aiutino in questi casi. Grazie a tutti voi per tutto l’amore e il sostegno come sempre! Vi saluto con affetto e vi auguro un meraviglioso e maestoso fine settimana. Sinceramente vostro, Stan“.