Ma lo spin-off americano di Squid Game si farà o no? Le parole del creatore della serie mettono in dubbio le convinzioni dei fan

Si farà lo spin-off americano di Squid Game?

Dopo il finale di Squid Game 3 abbiamo tutti dato per scontata la produzione di uno spin-off americano. Ma prima di entrare nel vivo della notizia abbiamo un avvertimento da farvi. Se non avete ancora terminato la visione della terza e ultima parte della serie vi consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo.

Nell’ultima scena dello show sudcoreano assistiamo a un cameo a sorpresa d’eccezione. Sei mesi dopo la fine dei giochi e la distruzione dell’isola il Front Man arriva a Los Angeles per incontrare la figlia di Gi-hun e comunicarle la morte del padre.

Successivamente l’uomo va via in auto e si imbatte in una scena che non avrebbe forse mai pensato di vedere: una reclutatrice che sfida a ddakji un uomo. Il Front Man capisce immediatamente che, sebbene il gioco sia terminato (forse per sempre) in Corea del Sud in altre parti del mondo prosegue sotto una nuova forma.

A interpretare la Reclutatrice nel gran finale è una guest star d’eccezione: il premio Oscar Cate Blanchett. Dopo questa scena in molti sul web hanno dato per scontata la produzione di uno spin-off americano di Squid Game proprio con quest’ultima. Ma forse hanno fatto male i propri conti.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter infatti il creatore dello show Hwang Dong-hyuk ha confermato di non aver scritto quella scena al fine di dare vita a uno spin-off.

“Non l’ho concluso per lasciare deliberatamente spazio a ulteriori storie. Gi-hun e Front Man, attraverso questi personaggi, i Giochi in Corea sono finiti. E poiché questa storia è iniziata con la volontà di affrontare i temi della concorrenza illimitata e del sistema che si crea nel tardo capitalismo, ho voluto sottolineare il fatto che questi sistemi, anche se uno crolla, si ripeterà sempre“, ha spiegato.

“Per questo ho voluto concludere con un reclutatore americano. E ho scritto quella scena volendo un finale d’impatto per la serie, non per aprire spazi per qualcos’altro“, ha aggiunto Dong-hyuk.

Nel corso dell’intervista si è parlato anche di un ipotetico coinvolgimento di David Fincher. Il creatore di Squid Game ha però risposto di non avere notizie. “Onestamente, non mi è stato detto nulla di ufficiale da parte di Netflix al riguardo. Anch’io l’ho letto solo in articoli“, ha rivelato.