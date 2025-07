Secondo una teoria emersa sul web Gi-hun non sarebbe morto nel finale di Squid Game 3 e sarebbe ancora vivo

Squid Game 3, Gi-hun è ancora vivo?

E se Gi-hun non fosse effettivamente morto in Squid Game 3? Se il protagonista principale della serie sudcoreana fosse in realtà sopravvissuto? L’epilogo scelto dagli sceneggiatori per il personaggio interpretato da Lee Jung-jae ha lasciato i fan senza parole.

L’uomo si è sacrificato nel corso della fase finale del ‘gioco del calamaro’ e si è lasciato cadere nel vuoto. In questo modo a vincere il gioco è stata la figlia appena nata della giocatrice 222. Nonostante la caduta però secondo alcuni in realtà Gi-hun potrebbe non essere davvero morto.

Questa teoria è nata da alcune foto che sono emerse sul web in questi giorni e da altri indizi. Gli scatti in questione ritraggono prima Gi-hun su una barella all’interno di un’ambulanza con un respiratore e poi in ospedale insieme alla figlia (la stessa che, secondo un’altra teoria, potrebbe essere una giocatrice della versione americana di Squid Game).

Le foto in questione sembrano reali e non frutto di intelligenza artificiale. La domanda perciò nasce spontanea: nei piani iniziali degli sceneggiatori c’era la volontà di far sopravvivere Gi-hun? O semplicemente si tratta di scatti spoiler che anticipano un progetto futuro post Squid Game 3?

Le prove raccolte dai fan però non finiscono qui. A finire sotto la lente di ingrandimento anche una scena in cui una figura misteriosa entra nel motel in cui sono custoditi i soldi vinti da Gi-hun a termine del primo Squid Game a cui ha partecipato.

Secondo alcuni a entrare di soppiatto e al buio in quella stanza potrebbe essere proprio l’uomo, uno dei pochi a sapere dove si trova nascosto il bottino. Infine un terzo e ultimo indizio sarebbe nascosto nei suoi occhi dopo la caduta nel vuoto.

In un primo momento risultano chiusi mentre poco prima dell’esplosione sembrano invece più aperti. Un dettaglio forse irrilevante che potrebbe nascondere un retroscena clamoroso. Come sono andate davvero le cose? C’è vita dopo quel tragico epilogo?