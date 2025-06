Dove e come vedere Squid Game 3 in streaming? Scopri la piattaforma ufficiale, i servizi compatibili e tutto sulla serie sudcoreana cult di Netflix.

Dove vedere Squid Game 3 in streaming

Chi si chiede dove vedere la stagione 3 di Squid Game in streaming deve sapere che la serie è disponibile esclusivamente su Netflix. La piattaforma americana detiene i diritti globali di distribuzione dell’intera serie fin dal debutto del primo capitolo nel 2021, e anche per la terza e ultima stagione ha mantenuto l’esclusiva.

Per guardare gli episodi, è necessario avere un abbonamento attivo a Netflix. Non è prevista alcuna finestra di uscita su altre piattaforme come Amazon Prime Video, Disney+, NOW o Paramount+. L’unico modo per vedere legalmente Squid Game 3 è tramite l’app o il sito di Netflix su dispositivi compatibili (smart TV, smartphone, tablet, PC, console).

In Italia, Netflix offre diversi piani di abbonamento, a partire da una versione con pubblicità (piano Base con pubblicità) fino al piano Premium con qualità 4K e possibilità di utilizzo su più dispositivi. È importante sottolineare che la serie sarà disponibile doppiata in italiano, oltre che in versione originale sottotitolata, fin dal giorno dell’uscita.

Per i fan più accaniti, è consigliato aggiornare l’app Netflix o accedere con qualche minuto di anticipo dall’orario di uscita, soprattutto se si prevede un alto traffico sulla piattaforma. Con il suo enorme successo globale, Squid Game 3 è infatti uno dei contenuti più attesi dell’anno, e l’interesse nei primi minuti potrebbe essere altissimo.

Come vedere Squid Game 3 in Italia: guida pratica

Per guardare Squid Game 3 in streaming in Italia, è sufficiente essere abbonati a Netflix, la piattaforma che detiene l’esclusiva globale della serie. Ecco come fare passo dopo passo:

Abbonati a Netflix: se non sei ancora iscritto, puoi scegliere uno dei piani disponibili (Base con pubblicità, Standard o Premium) direttamente dal sito ufficiale www.netflix.com. Accedi alla piattaforma: una volta registrato, effettua l’accesso tramite l’applicazione Netflix o dal browser web su PC/Mac. Cerca “Squid Game” nella barra di ricerca: troverai la serie completa, inclusi i nuovi episodi della terza stagione. Scegli la lingua: puoi selezionare l’audio doppiato in italiano o mantenere la lingua originale coreana con i sottotitoli, in base alle tue preferenze. Guarda in alta definizione: se hai un abbonamento Premium, potrai anche vedere la serie in qualità 4K Ultra HD, per un’esperienza visiva ancora più immersiva.

Ricorda che tutti gli episodi di Squid Game stagione 3 saranno disponibili dal giorno dell’uscita in contemporanea mondiale, quindi potrai guardarli in qualsiasi momento, senza limiti di orario o pubblicità (a seconda del piano scelto).

Perché questa stagione è imperdibile