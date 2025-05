Le teorie su Squid Game 3

L’attesa per Squid Game 3 sta per terminare. Tra un mese, il prossimo 27 giugno, arriveranno su Netflix gli episodi conclusivi della saga sudcoreana. Scopriremo finalmente come terminerà il “gioco del calamaro” dopo il cliffhanger con cui è terminata la passata stagione.

Durante l’ultimo episodio andato in onda abbiamo visto alcuni giocatori, guidati da Gi-hun, coinvolti in una vera e propria rivolta contro gli organizzatori. Il tutto è stato sedato dalle guardie del Front Man, Hwang In-ho, che ha giocato in incognito per tutta la durata della seconda stagione.

Vista l’enorme attesa per il gran finale di una serie che ha battuto qualsiasi record di visualizzazioni, i fan hanno elaborato negli anni diverse teorie. Alcune di queste sono state lette dal cast e dal creatore dello show, Hwang Dong-hyuk, durante uno speciale organizzato dall’account YouTube Netflix K-Content.

Da qualche anno qualcuno ha ipotizzato che Il-nam, il vecchietto della prima stagione che abbiamo scoperto essere l’inventore del gioco, possa essere il padre o di Gi-hun o del Front Man.

Entrambi i personaggi infatti rivelano di essere allergici al lattosio, esattamente come il concorrente della prima stagione. “L’ho anche chiesto al regista durante le riprese perché non ne ero sicuro. Credo che mi abbia detto che fa parte dei tanti espedienti che circondano il Front Man e che hanno lo scopo di provocare le persone“, ha spiegato Lee Byung-hun (interprete del Front Man).

“Due persone intolleranti al lattosio non sempre significano che siano imparentate. Molte persone sono così“, ha poi aggiunto il creatore della serie. Un’altra teoria che circola è che Gi-hun possa vincere ancora il gioco e diventare il nuovo Front Man. Dopo aver letto diverse suggestioni su Squid Game 3, il cast conclude l’intervista con alcune frasi che hanno suscitato l’attenzione del pubblico.

“Una delle teorie di oggi era per metà giusta e per metà sbagliata“, ha dichiarato Lee Byung-hun. “Alcuni di loro avevano parzialmente ragione. La terza stagione di Squid Game sarà ancora più potente e imprevedibile“, ha poi aggiunto lo showrunner e ideatore Hwang Dong-hyuk.