Nel finale di Squid Game 3 compare un volto inaspettato, quello di Cate Blanchett: ecco cosa succede nell’ultima scena della serie Netflix, il ruolo dell’attrice premio Oscar e cosa significa davvero quel colpo di scena.

Squid Game 3: l’ultima scena e il cameo di Cate Blanchett

La terza stagione di Squid Game si chiude con una scena finale potente e simbolica, destinata a lasciare il segno. Dopo un arco narrativo carico di tensione, la serie Netflix sorprende il pubblico con un cameo d’eccezione: Cate Blanchett, attrice due volte premio Oscar, appare negli ultimi istanti della storia, interpretando la nuova reclutatrice americana del letale gioco.

Come riportato da Netflix Tudum, la scena si apre nel centro di Los Angeles. Il Front Man, sopravvissuto alla sua lotta ideologica con Gi-hun, si trova fermo in auto a un semaforo. Un suono familiare lo richiama: è il rumore delle tessere di ddakji che colpiscono il suolo, seguito dal classico schiaffo. Incuriosito, abbassa il finestrino e vede una donna elegante giocare a ddakji in un vicolo con un uomo disperato.

Quella donna è proprio Cate Blanchett, il cui sguardo incrocia quello del Front Man in un momento carico di significato. La scena si chiude con la Blanchett che torna a concentrarsi sul suo nuovo candidato, desideroso di “giocare ancora”. Una conclusione breve ma intensa, che ribadisce l’ineluttabilità dei giochi.

Perché Cate Blanchett è la nuova reclutatrice

Il regista Hwang Dong-hyuk ha spiegato la scelta di assegnare quel ruolo a Cate Blanchett nel finale di Squid Game 3 in un’intervista a Tudum. Ha dichiarato: “Abbiamo pensato che avere una donna come reclutatrice sarebbe stato più drammatico e intrigante. E perché proprio Cate Blanchett? È semplicemente la migliore, con un carisma impareggiabile. Chi non la ama? Siamo stati felicissimi di averla. Ci serviva qualcuno in grado di dominare la scena con solo una o due parole, ed è esattamente quello che ha fatto“.

Hwang ha anche chiarito che, se Gong Yoo è il reclutatore coreano, Blanchett è la sua controparte americana. Una scelta stilistica che contribuisce a dare una dimensione globale alla narrazione, ribadendo che i giochi non si fermano e possono riprendere ovunque, in qualsiasi momento. È forse in arrivo uno spin off americano?

Cosa significa la presenza di Cate Blanchett in Squid Game 3

Secondo l’attore Lee Byung-hun, che interpreta il Front Man, la scena finale di Squid Game 3 rappresenta perfettamente lo spirito della serie. “Per me, è un finale che si adatta perfettamente al nome della serie. Nonostante tutti gli sforzi nobili di così tante persone, il mondo continua ad andare avanti com’era prima“, ha dichiarato. Una riflessione amara ma realistica, che chiude il cerchio iniziato nella prima stagione.

La presenza di Cate Blanchett, con la sua aura magnetica e il suo talento indiscusso, conferisce al finale una forza simbolica enorme: i giochi non finiscono mai davvero. L’ultima scena è un monito, ma anche un invito a guardare oltre la competizione, verso ciò che ci rende realmente umani.