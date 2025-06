Ecco a che ora esce la stagione 3 di Squid Game su Netflix, il giorno esatto del rilascio e tutti i dettagli su orario e episodi. Una guida completa per non perderti il gran finale.

A che ora esce Squid Game 3 su Netflix: data e orario

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Netflix ha confermato la data di uscita della stagione 3 di Squid Game, che rappresenterà anche il capitolo conclusivo di una delle serie più rivoluzionarie degli ultimi anni. Il debutto è fissato per venerdì 27 giugno 2025 e, come da tradizione per le uscite internazionali della piattaforma, anche questa stagione sarà distribuita in simulcast globale.

Ma a che ora esce Squid Game 3 su Netflix in Italia? Come da consuetudine per le serie originali Netflix, gli episodi saranno disponibili a partire dalla mezzanotte del Pacific Standard Time (PST), che corrisponde alle ore 9:00 del mattino in Italia (ora locale CET/CEST). Dunque, se sei tra i fan più accaniti e non vuoi rischiare spoiler, sarà importante collegarsi a Netflix proprio a quell’orario per iniziare subito la visione.

Ecco uno schema riassuntivo con l’orario di uscita di Squid Game 3 nel mondo:

Italia: 09:00 del 27 giugno

09:00 del 27 giugno USA (East Coast): 03:00 AM ET

03:00 AM ET USA (West Coast): 00:00 AM PT

00:00 AM PT Regno Unito: 08:00 BST

08:00 BST Corea del Sud: 16:00 KST

16:00 KST India: 12:30 IST

12:30 IST Giappone: 16:00 JST

16:00 JST Brasile: 04:00 BRT

L’intero blocco di episodi sarà pubblicato contemporaneamente. Questa modalità consente un vero e proprio binge-watching, ideale per gli appassionati che vorranno scoprire tutto d’un fiato come si concluderanno le vicende. di Gi-hun.

Quanti episodi ha la terza stagione di Squid Game

Come riporta anche IMDb, la stagione conclusiva sarà composta da sei episodi, tutti, come già detto, rilasciati contemporaneamente, per la gioia di chi non vede l’ora di scoprire come termina il percorso di Gi‑hun, il destino dei personaggi sopravvissuti e svelare i segreti definitivi dietro l’organizzazione del gioco mortale.

Cosa aspettarsi dal gran finale

Il creatore della serie Hwang Dong-hyuk ha promesso una stagione intensa, con un tono più cupo e una riflessione ancora più profonda sui meccanismi di potere e disperazione. Dopo l’enorme successo delle prime due stagioni – che hanno infranto record su Netflix e sono diventate un vero fenomeno culturale – l’ultima parte della trilogia si prepara a chiudere il cerchio.

Squid Game 3: un evento streaming globale

Il finale di Squid Game è destinato a diventare uno degli eventi streaming dell’anno. Milioni di spettatori in tutto il mondo si connetteranno contemporaneamente per scoprire il destino dei protagonisti. Se vuoi essere tra i primi a vedere l’epilogo e non rischiare di farti rovinare la sorpresa, imposta la sveglia per le 9:00 del 27 giugno.

Con una combinazione di tensione narrativa, messaggi sociali e personaggi memorabili, Squid Game 3 promette un epilogo imperdibile. Resta aggiornato su tutte le novità per non perderti nulla del grande finale.