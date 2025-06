Tutto sul finale di Squid Game 2 in vista della terza ed ultima stagione

Come finisce la stagione 2 di Squid Game e cosa significa il suo finale per la terza e ultima stagione in arrivo su Netflix. Tutti gli eventi chiave, riassunti con attenzione.

Come finisce la stagione 2 di Squid Game

Dopo il successo globale della prima stagione, la seconda stagione di Squid Game ha continuato a esplorare i meccanismi spietati del gioco e le trasformazioni dei suoi personaggi principali. Tra colpi di scena, tradimenti e momenti drammatici, gli episodi hanno costruito una tensione crescente culminata in un finale sconvolgente.

In vista dell’uscita della terza e ultima stagione, è fondamentale ripercorrere cosa è successo alla fine della seconda, per avere il quadro completo di dove si trovano i protagonisti, cosa hanno perso e quali sono le domande rimaste aperte. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale della seconda stagione di Squid Game.

La rivolta fallita e la morte di Jung‑bae

Nell’ultimo episodio, Seong Gi‑hun (Player 456) guida una rivoluzione armata contro il controllo dei giochi, affiancato da alleati che condividono la sua determinazione. Tuttavia, l’intera offensiva crolla quando il vero Front Man, che si nascondeva tra i giocatori con il nome di Player 001, tradisce il gruppo al momento decisivo.

Fingendo di essere morto, il Front Man ordina all’esercito di guardie di soffocare la rivolta. È in questo momento cruciale che assistiamo all’uccisione del più fidato amico di Gi‑hun, Jung‑bae, colpito dal Front Man davanti agli occhi del protagonista, a indicare crudelmente la fine di ogni speranza di successo e solidarietà.

Tradimento e ricerca dell’identità del Front Man

Gi‑hun rimane sconvolto, incapace di comprendere pienamente chi abbia tradito la rivolta. Il personaggio non realizza ancora la verità del Front Man, poiché è intrappolato nel senso di colpa. Il colpo di scena principale è che il traditore era proprio il presunto alleato, ora rivelatosi il burattinaio tra le guardie.

Il cliffhanger finale: Gi‑hun catturato e il destino appeso a un filo

Con la rivolta annientata, Gi‑hun rimane l’ultimo sopravvissuto del suo gruppo. Il finale chiude con lui catturato e intrappolato nel gioco, circondato da soldati in maschera mentre il Front Man, con la maschera nera di nuovo calata sul volto, si allontana dando inizio a un nuovo ciclo di crudeltà.

La scena decisiva in breve per sapere come finisce Squid Game 2

In conclusione, la stagione 2 di Squid Game si chiude con una caduta drammatica: la rivolta fallisce, un amico muore, e Gi‑hun resta intrappolato, segnato dall’orrore vissuto. Questo finale apre le porte a una terza e ultima stagione che promette di trafiggere il cuore della serie, affrontando vendetta, redenzione e la lotta tra Gi‑hun e il Front Man.

Le basi per la stagione 3: cosa ci aspetta