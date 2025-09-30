Un nuovo amore per MJ in Spider-Man: Brand New Day?

Potrebbero essere in arrivo giorni duri per Peter Parker in Spider-Man: Brand New Day. Il quarto capitolo della saga dell’Uomo Ragno arriverà nelle sale nel luglio del 2026. Quando ciò accadrà saranno ormai trascorsi ben cinque anni da No Way Home, il film al momento più remunerativo del supereroe interpretato da Tom Holland.

Nel 2021 la pellicola riuscì a conquistare al botteghino quasi 2 miliardi di dollari, diventando uno dei film più apprezzati del MCU. In questi giorni sono in corso le riprese dell’inedita quarta parte e, secondo i primi rumor, ci sarebbero delle novità interessanti per MJ.

La fidanzata di Peter, interpretata da Zendaya, potrebbe avere infatti un nuovo fidanzato nel nuovo film. A riportare questa notizia è stato John Rocha nel podcast The Hot Mic che co-conduce insieme all’insider Jeff Sneider. Secondo quanto emerso questo nuovo innesto in Spider-Man: Brand New Day potrebbe trascinare Peter a un punto di rottura.

Questo accadimento potrebbe modificare anche il tono del racconto e farlo diventare più dark. Al momento, lo sottoliniamo di nuovo, si tratta soltanto di un rumor che non ha avuto alcuna conferma ufficiale da parte della produzione. Per capire se ciò effettivamente accadrà o meno dovremo attendere trame o sinossi ufficiali che arriveranno in futuro.

In questi giorni la produzione del quarto film dell’Uomo Ragno ha subito una momentanea interruzione dovuta a un incidente sul set di Tom Holland. L’attore ha avuto una lieve commozione cerebrale ed è stato portato in ospedale per degli accertamenti.

Fortunatamente le sue condizioni non hanno mai destato particolari preoccupazioni. Qualche giorno fa Holland ha parlato per la prima volta sui social dopo l’accaduto tranquillizzando i fan. “Mi dispiace di aver dovuto lasciare la festa prima del tempo, ma mi sento meglio e sto guarendo“, ha scritto l’attore.