Sophie Turner potrebbe presto indossare i panni dell’iconica Lara Croft

Una recente foto virale di Sophie Turner, che la ritrae in gran forma fisica mentre flette i muscoli a bordo piscina, ha riacceso le speculazioni sul suo possibile coinvolgimento nel ruolo di Lara Croft. La protagonista di Game of Thrones e X-Men: Dark Phoenix sarebbe in trattative per guidare la nuova serie live-action di Tomb Raider sviluppata da Amazon Studios, destinata a Prime Video.

Il progetto è stato inizialmente annunciato nel 2023, con Phoebe Waller-Bridge impegnata nella scrittura e nella produzione. Dopo alcuni presunti rallentamenti segnalati nel 2024, sembra ora che la serie sia ancora in fase di sviluppo. A confermarlo è stato il noto insider Daniel Richtman. Infatti su X (ex Twitter) ha smentito le voci di una cancellazione, proprio in risposta alla foto virale di Turner.

Nonostante l’attrice non abbia ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione, i fan sono già in fermento. Secondo quanto riportato da Life & Style, Sophie Turner sarebbe motivata a lasciare il segno. L’obiettivo sarebbe di superare la celebre interpretazione di Angelina Jolie, che vestì i panni di Lara Croft nei film del 2001 e 2003.

La foto che tanto ha fatto sognare e discutere i fan era parte di un photodump postato su Instagram dalla star di Game of Thrones. Tuttavia poche ore dopo lei stessa ha deciso di eliminarla dallo slideshow, forse proprio per via dei rumor.

Prima di Sophie Turner, anche Alicia Vikander aveva interpretato Lara nel film del 2018. Tuttavia i piani per un sequel vennero annullati dopo che MGM perse i diritti del franchise. Ora, con Amazon pronta a lanciare un intero universo condiviso dedicato a Tomb Raider. La scelta della nuova protagonista potrebbe diventare uno dei casting più discussi degli ultimi anni.

Per ora, non esiste una data ufficiale di uscita, ma le premesse fanno già sognare i fan dell’archeologa più famosa dei videogiochi. Sarà veramente Sophie Turner a interpretarla nella nuova serie TV di Amazon Prime Video?