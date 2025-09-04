Sophie Turner è Lara Croft, al via le riprese della serie su Tomb Raider nel 2026

Il ritorno di Lara Croft è ormai realtà. Come riporta anche Variety, Amazon Prime Video ha confermato che la nuova serie live action di Tomb Raider entrerà ufficialmente in produzione il 19 gennaio 2026 e sarà Sophie Turner a vestire i panni della protagonista.

L’attrice, nota soprattutto per il ruolo di Sansa Stark ne Il Trono di Spade, raccoglie l’eredità di un personaggio iconico che ha segnato sia il mondo dei videogiochi che quello del cinema.

La notizia non arriva del tutto a sorpresa: la serie era stata ordinata nel maggio 2024, mentre il coinvolgimento della Turner era stato anticipato già a novembre dello stesso anno. Tuttavia, solo ora Amazon MGM Studios ha confermato ufficialmente la sua presenza nel progetto, trasformando le voci in certezza.

Dietro le quinte ci sarà un team creativo di altissimo livello. Phoebe Waller-Bridge, vincitrice di Emmy e creatrice di Fleabag, sarà creatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie. A lei si affiancherà Chad Hodge nel ruolo di co-showrunner e produttore esecutivo, mentre Jonathan van Tulleken firmerà la regia dei primi episodi e sarà anch’egli produttore esecutivo.

“Sono entusiasta di annunciare l’incredibile Sophie Turner come la nostra Lara, insieme a questo straordinario team creativo. Non capita spesso di poter realizzare una serie di queste dimensioni con un personaggio che hai amato fin da quando eri bambina. Tutti i membri del team sono incredibilmente appassionati di Lara e sono tanto audaci, coraggiosi e ironici quanto lei. Preparatevi a tirar fuori i vostri manufatti… Croft sta arrivando…“, ha reso noto Phoebe Waller-Bridge.

Sophie Turner non è la prima attrice a vestire i panni della leggendaria archeologa Lara Croft. In passato, Angelina Jolie l’ha interpretata in due film cult nei primi anni Duemila. Alicia Vikander ha poi dato nuova vita al ruolo sul grande schermo nel 2018. Ora sarà la star britannica a raccogliere il testimone sul piccolo schermo.

“Sono felice oltre ogni misura di interpretare Lara Croft. È un personaggio così iconico, che significa moltissimo per tantissime persone – e io ci sto mettendo tutta me stessa. Sono panni enormi da vesire, seguendo le orme di Angelina e Alicia con le loro interpretazioni straordinarie, ma con Phoebe al timone, noi (e Lara) siamo in ottime mani. Non vedo l’ora che possiate vedere ciò che stiamo preparando“, ha dichiarato Sophie Turner.

La serie è prodotta da Story Kitchen, Crystal Dynamics (lo studio storico dietro ai videogiochi della saga) e Amazon MGM Studios. Quest’ultimo ha già un accordo globale in esclusiva con Waller-Bridge, consolidando ulteriormente la collaborazione.

Con le riprese fissate all’inizio del 2026, i fan dovranno attendere ancora un po’ per scoprire quando la serie sarà disponibile su Prime Video. Una cosa però è certa: il mito di Lara Croft è pronto a rinascere in una veste completamente nuova.