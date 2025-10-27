Sophie Turner e Chris Martin stanno insieme? Sul web esplode il gossip che parla di una nuova, segreta frequentazione

Sophie Turner e Chris Martin: nuova coppia a sorpresa? Il gossip infiamma il web

Sophie Turner e Chris Martin sarebbero la nuova coppia più chiacchierata del momento. L’attrice britannica, 29 anni, e il frontman dei Coldplay, 48, avrebbero iniziato a frequentarsi lontano dai riflettori, secondo quanto riportano diversi tabloid britannici. La voce è esplosa online nelle ultime ore, scatenando curiosità e reazioni tra i fan di entrambi.

Il gossip arriva dal Daily Mail, che racconta di un presunto incontro romantico tra i due, avvenuto a inizio ottobre, circa una settimana dopo la rottura di Turner con Pearson. La coppia era stata vista l’ultima volta a un matrimonio dell’alta società, dove — stando alle indiscrezioni — avrebbe avuto un acceso battibecco tra baci e discussioni.

Chris Martin, infatti, avrebbe chiuso la sua lunga relazione con Dakota Johnson lo scorso giugno, dopo quasi otto anni insieme. Un addio inaspettato, considerando che la coppia sembrava ormai prossima alle nozze. Martin, come noto, è anche ex marito di Gwyneth Paltrow, con cui condivide due figli ormai adulti: Apple, 21 anni, e Moses, 19.

Sophie Turner, dal canto suo, ha vissuto un anno altrettanto turbolento. Dopo il divorzio da Joe Jonas nel 2023, l’attrice di Game of Thrones aveva trovato un nuovo equilibrio accanto a Pearson, con il quale sembrava esserci grande intesa. Tuttavia, la loro relazione è stata un continuo “stop and go”: si erano separati in primavera, poi riavvicinati durante l’estate al festival di Glastonbury, prima di dirsi definitivamente addio.

Ora, il nome di Sophie torna a occupare le prime pagine, questa volta accanto a quello di uno dei musicisti più amati del mondo. Una fonte vicina alla coppia — riportano i media britannici — parla di una frequentazione recente ma intensa, fatta di incontri riservati tra Londra e Los Angeles.

I diretti interessati, per ora, tacciono. Né Turner né Martin hanno commentato i rumor, lasciando il pubblico libero di speculare. C’è chi parla di semplice amicizia, chi di un legame nato da interessi comuni: la passione per la musica, la spiritualità, e una visione di vita sempre più orientata alla discrezione dopo anni di riflettori.

Non sarebbe la prima volta, del resto, che il leader dei Coldplay conquista il cuore di una star del cinema. E Sophie Turner, tra bellezza magnetica e spirito ribelle, potrebbe essere la nuova musa di Chris Martin in un momento di cambiamento personale per entrambi.

C’è solo una certezza: il gossip su Sophie Turner e Chris Martin è appena cominciato, e il pubblico non vede l’ora di scoprire se questa coppia insolita sia davvero realtà o solo una parentesi di fine anno destinata a svanire.