Solo Leveling diventa una serie live-action su Netflix: Byeon Woo-seok sarà Sung Jinwoo

Netflix ha ufficializzato uno dei progetti più ambiziosi nel panorama delle produzioni asiatiche: Solo Leveling diventerà una serie live-action, con protagonista Byeon Woo-seok nei panni dell’iconico Sung Jinwoo. Dopo il successo mondiale del webtoon e l’acclamato adattamento anime, l’epopea fantasy coreana si prepara a conquistare anche il pubblico delle serie live.

Solo Leveling nasce come web novel scritta da Chugong nel 2016, per poi trasformarsi in un webtoon illustrato da Dubu del Redice Studio e pubblicato su KakaoPage nel 2018. La serie è diventata rapidamente un fenomeno globale, raggiungendo oltre 14,3 miliardi di visualizzazioni e mantenendo il primo posto sulla piattaforma per anni. La sua potenza narrativa, unita a un universo dark e avvincente, ha saputo catalizzare l’attenzione di milioni di lettori in tutto il mondo.

L’adattamento anime ha poi fatto il resto: nove premi ai Crunchyroll Anime Awards 2025, tra cui Anime dell’anno e Miglior serie d’azione.

A interpretare il ruolo di Sung Jinwoo sarà Byeon Woo-seok, stella nascente del cinema e delle serie TV coreane. L’attore è noto per le sue interpretazioni in Record of Youth, 20th Century Girl, Strong Girl Nam-soon e Lovely Runner. Woo-seok porterà sullo schermo l’evoluzione di Jinwoo: da cacciatore di livello E, a guerriero invincibile in grado di fronteggiare minacce soprannaturali letali.

Il personaggio di Jinwoo è centrale per la storia: un uomo fragile, sottovalutato e sacrificabile. Nella storia si trasforma in un’arma potentissima grazie a un misterioso potere di “livellamento”, una sorta di crescita esponenziale delle proprie capacità.

Il live-action sarà co-diretto da Lee Hae-jun e Kim Byung-seo, già noti per titoli come Ashfall e Castaway on the Moon, e sarà realizzato in collaborazione con Kakao Entertainment, Sanai Pictures e Netflix stessa.

Anche se i dettagli sulla data d’uscita non sono ancora stati confermati, l’attesa è già alta. La serie promette combattimenti spettacolari, ambientazioni oscure e un ritmo incalzante, in pieno stile Solo Leveling.

Con Byeon Woo-seok alla guida e il sostegno di una produzione di alto livello, il live-action di Solo Leveling potrebbe essere la prossima grande hit globale targata Netflix. Restiamo in attesa di altri aggiornamenti su questo progetto.